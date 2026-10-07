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    Surmodics eröffnet Automatisierungszentrum für die Beschichtung von IOL-Kartuschen in Horsham

    Das neue Zentrum vereint fortschrittliche hydrophile Beschichtungstechnologie, Fachwissen im Bereich der IOL-Kartuschenanwendung und automatisierte Verarbeitung, um die skalierbare Herstellung von ophthalmologischen Medizinprodukten zu unterstützen

     

    HORSHAM, PA / ACCESS Newswire / 7. Oktober 2026 / Surmodics, ein Anbieter von Oberflächentechnologien und Hochleistungsbeschichtungen für die Medizinprodukteindustrie, gab heute anlässlich der Eröffnung der Jahrestagung der American Academy of Ophthalmology in New Orleans die Eröffnung seines Automatisierungszentrums für die Beschichtung von IOL-Kartuschen an seinem Standort in Horsham, Pennsylvania, vor den Toren von Philadelphia bekannt.

     

    „Das Verabreichungssystem für eine Intraokularlinse (IOL) kombiniert präzisionsspritzgegossene Teile mit einer speziell ausgewählten, gleitfähigen und bioverträglichen Beschichtung“, sagte Chip Hance, CEO von Surmodics. „Da IOL-Hersteller zunehmend nach automatisierter Montage und modernen Biomaterialformulierungen suchen, bietet unser Automation Center automatisierte Beschichtungsprozesse, die für eine effiziente Produktion über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg ausgelegt sind.“

     

    Das Zentrum vereint fortschrittliche hydrophile Beschichtungstechnologie, jahrzehntelange Erfahrung in der Anwendung von IOL-Kartuschen, Präzisionsbeschichtungsverfahren und Automatisierungsfähigkeiten in einer speziell für IOL-Verabreichungskartuschen entwickelten Plattform. Sein modernisiertes Verfahren stimmt Auftrag und Aushärtung auf die Kartuschengeometrie und die Anforderungen der automatisierten Fertigung ab und ermöglicht so eine gleichmäßige Beschichtung kritischer Innenflächen bei gleichzeitiger Reduzierung der Prozesszeit und der Abhängigkeit von manuellen Fertigungsschritten.

     

    Eine Schlüsseltechnologie, die über das Zentrum verfügbar ist, ist HydroBond 5/5, eine bewährte hydrophile Beschichtung auf Hyaluronsäurebasis, die speziell für IOL-Kartuschenanwendungen entwickelt wurde. Die Beschichtung und der damit verbundene schnelle thermische Aushärtungsprozess sind so ausgelegt, dass die Aushärtungszeiten für Grund- und Deckschicht jeweils weniger als fünf Minuten betragen, wodurch eine Prozessarchitektur entsteht, die sich gut für die automatisierte Produktion mit hohem Durchsatz eignet. Die Beschichtung sorgt für eine äußerst gleitfähige Kartuschenoberfläche, die den reibungslosen Durchlauf der Linse durch das Delivery-System erleichtert.

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