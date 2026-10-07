Amgen Aktie steigt am 07.10.2026 kräftig

Die Amgen Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,30 % auf 368,93€. Damit gewinnt die Aktie +15,23 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amgen Aktie. Nach einem Plus von +4,16 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 368,93€, mit einem Plus von +4,30 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Amgen ist ein führendes Biotech-Unternehmen mit Fokus auf innovative Therapien in Onkologie, Immunologie, Nephrologie und Knochengesundheit. Wichtige Produkte: Enbrel, Prolia/Xgeva, Repatha, Otezla, Blincyto. Starke Marktstellung durch breite Biologika-Pipeline und Biosimilars. Zentrale Konkurrenten: Roche, Novartis, Pfizer, AbbVie, Bristol Myers Squibb. USP: tiefe Biotech-Expertise, starke F&E, hohe Margen und Cashflows.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Amgen Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +15,11 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amgen Aktie damit um -1,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,57 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Amgen einen Anstieg von +31,43 %.

Zum Vergleich: Der US 30 bewegt sich heute nur um -0,70 %. Amgen entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Amgen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,40 % 1 Monat +2,57 % 3 Monate +15,11 % 1 Jahr +46,69 %

Informationen zur Amgen Aktie

Stand: 07.10.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 541 Mio. Amgen Aktien. Damit ist das Unternehmen 199,28 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 07.10.2026 im US 500.

Top- und Flop-Aktien am 07.10.2026 im US Tech 100.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Amgen?

Gilead Sciences, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,39 %. Biogen notiert im Minus, mit -0,23 %. Novartis notiert im Plus, mit +2,58 %. Regeneron Pharmaceuticals legt um +1,07 % zu AbbVie notiert im Plus, mit +2,80 %.

Amgen Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Amgen Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Amgen Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.