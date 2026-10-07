Roche-Partner Zealand Pharma mit positiven Daten zu Petrelintide bei Übergewicht
- Zealand Pharma meldet positive Petrelintide-Daten
- Phase-2-Studie erreicht primären Endpunkt nach 28 Wochen
- Phase 3 prüft Petrelintide in drei weiteren Studien
ZÜRICH (dpa-AFX) - Roche -Partner Zealand Pharma hat positive Ergebnisse mit Petrelintide bei Menschen mit Übergewicht erzielt. Die Phase-2-Studie "Zupreme-2" habe ihren primären Endpunkt erreicht.
Einmal wöchentliche subkutane Injektionen von Petrelintide führten nach 28 Wochen in allen drei Behandlungsgruppen im Vergleich zu Placebo zu einem statistisch signifikanten und klinisch relevanten Rückgang des Körpergewichts, wie es in einer Mitteilung des dänischen Biotechunternehmens vom Mittwochabend hieß.
Gemeinsam mit Roche freue man sich, Petrelintide in einem kürzlich gestarteten Phase-3-Programm zu untersuchen. Zealand Pharma habe mit dem Basler Pharmakonzern ein Phase-3a-Programm lanciert, das aus den drei Studien "Zupreme-3", "Zupreme-4" und "Zupreme-5" bestehe./ys/AWP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7 auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -5,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 251,32 Mrd..
Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 364,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 434,00CHF was eine Bandbreite von -35,70 %/+21,32 % bedeutet.
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