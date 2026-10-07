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    87-jährige Spanierin stirbt zwei Wochen nach Zwangsräumung

    Für Sie zusammengefasst
    • 87-jährige Maricarmen stirbt nach Zwangsräumung
    • Zwangsräumung löst Proteste gegen Spaniens Wohnungsnot aus
    • Sánchez setzt Neuwahlen an, Gewerkschaften planen Streik
    87-jährige Spanierin stirbt zwei Wochen nach Zwangsräumung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MADRID (dpa-AFX) - Die 87-jährige Spanierin Maricarmen Abascal ist zwei Wochen nach ihrer Zwangsräumung, die die Massenproteste gegen Wohnungsnot auslöste, in einem Krankenhaus gestorben. "Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass Maricarmen am heutigen Tag verstorben ist", teilte der Mieterbund mit, der der Frau schon beigestanden hatte, bevor sie am 23. September nach jahrelangem Kampf mit dem Vermieter von der Polizei aus der Wohnung in Madrid geholt wurde, in der sie seit 70 Jahren gelebt hatte.

    Die Empörung über die Zwangsräumung löste Massenproteste unter dem Motto "Ni una Maricarmen más" ("Nicht eine weitere Maricarmen") aus. Auf dem zentralen Platz Placa de Sol in Madrid entstand ein Protestcamp. Die Regierung reagierte mit Dekreten für bessern Mieterschutz, die jedoch am Freitag von der rechten Mehrheit im Parlament abgelehnt wurden. Daraufhin setzte der linke Regierungschef Pedro Sánchez am Montag Neuwahlen für den 29. November an. Und die Gewerkschaften kündigten einen Generalstreik an, der das Land am 11. November lahmlegen soll.

    Ministerpräsident kondoliert den Angehörigen

    Sánchez kondolierte den Angehörigen. "Mein ganzes Mitgefühl gilt der Familie und den Angehörigen von Maricarmen. Ein stiller Gruß auch an alle, die diesen Verlust heute wie ihren eigenen empfinden. Möge sie in Frieden ruhen", schrieb er auf der Plattform X.

    Gesundheitsministerin Mónica García äußerte sich ebenfalls auf X. "Dein Kampf hat in ganz Spanien das Bewusstsein wachgerüttelt und eine Zündschnur entzündet, die nicht mehr erlöschen wird. Deine Würde und dein Mut weisen den Weg", schrieb sie.

    Abascal war vor zwei Wochen aus ihrer Wohnung direkt in ein Krankenhaus gebracht worden. Schon sehr geschwächt wandte sie sich vom Krankenbett aus an die Spanier. "Ich habe es nicht geschafft, mein Haus zu verteidigen, aber ich habe dafür gekämpft, damit auch andere für das kämpfen, was ihnen zusteht", sagte sie vom Krankenbett aus.

    Angesichts der Empörung über das Schicksal der Frau hatte es sogar noch eine Einigung mit dem Vermieter über eine Rückkehr in die Wohnung gegeben, aber Abascal war schon zu geschwächt./ro/DP/he







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