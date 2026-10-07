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    Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des dritten Quartals 2026 bekannt

    Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des dritten Quartals 2026 bekannt
    Foto: adobe.stock.com

    WHITE PLAINS, NY / ACCESS Newswire / 7. Oktober 2026 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) wird am Donnerstag, den 5. November 2026, vor Börseneröffnung die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt geben.

     

    Eine Telefonkonferenz wird um 11:00 Uhr Eastern Time (17:00 Uhr MEZ) stattfinden. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte +1 877-407-0670/+1 215-268-9902. Internationale Teilnehmer finden eine Liste der gebührenfreien Nummern hier (https://pr.report/s5im). Eine Audio-Liveübertragung wird auch unter folgendem Link (https://pr.report/s5in) sowie über die Rubrik „Investor“ auf der Website von Loar Holdings (https://ir.loargroup.com) verfügbar sein.

     

    Der Webcast wird aufgezeichnet und im weiteren Tagesverlauf zur Verfügung gestellt.

     

    Über Loar Holdings Inc.

     

    Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luftfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und Tier-One-Zulieferern der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

     

    Kontakt

     

    Ian McKillop

    Loar Holdings Inc. Investor Relations

    IR@loargroup.com

     

    QUELLE: Loar Group Inc.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
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    Die Loar Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 61,08USD auf NYSE (07. Oktober 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.






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