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    BAR LEONE IN HONGKONG IST THE WORLD'S BEST BAR - LISTE THE 50 BEST BARS 2026 VERÖFFENTLICHT

    BAR LEONE IN HONGKONG IST THE WORLD'S BEST BAR - LISTE THE 50 BEST BARS 2026 VERÖFFENTLICHT
    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com
    • Die Bar Leone in Hongkong wurde The World's Best Bar gesponsert von Perrier und zur The Best Bar in Asia gekürt
    • Shingo Gokan wird mit dem Roku Industry Icon Award ausgezeichnet
    • Three Horses in Melbourne erhält den Campari One to Watch Award
    • Der Ketel One Sustainable Bar Award geht an Line in Athen
    • Die Bar Mauro in Mexiko-Stadt gewinnt den Disaronno Highest New Entry Award und steigt auf No.10 ein
    • The Bar in Front of the Bar in Athen sichert sich den Nikka Highest Climber Award und klettert um 28 Plätze auf Rang No.19
    • Paradiso in Barcelona, wurde zur Rémy Martin Legend of the List gekürt
    • Schmuck in New York wurde mit dem Three Cents Best New Opening Award ausgezeichnet
    • Isa Mejia in Ecuador erhält das The 50 Best Bars Scholarship
    • Der Siete Misterios Best Cocktail Menu Award geht an Panda & Sons in Edinburgh
    • Der SevenRooms Best Bar Design Award geht an Saikindō in Abu Dhabi
    • Takuma Watanabe wurde zum Altos Bartenders Bartender gekürt, und Alquímico aus Cartagena erhielt den Michter's Art of Hospitality Award

    MAILAND, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die jährliche Liste The 50 Best Bars, gesponsert von Perrier, wurde heute Abend in Mailand, Italien, vorgestellt. Die 18. Ausgabe brachte die weltweite Bar-Community erneut zusammen, um diejenigen zu würdigen, die an der Spitze der internationalen Cocktailszene stehen.

    Die vollständige Liste von 1-50 finden Sie hier.

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    Die von Lorenzo Antinori mitbegründete Bar Leone lässt sich von den traditionellen Bars im römischen Stadtteil Trastevere inspirieren. Anstatt Trends oder theatralischen Effekten hinterherzulaufen, konzentriert sich die Philosophie der Bar Cocktail Popolari (etwa: Cocktails für das Volk) auf unkomplizierte Gastfreundschaft und makellose Drinks, während das Design italienische Vintage-Elemente mit einer einladenden Nachbarschaftsatmosphäre verbindet.

    Die Liste für 2026 umfasst Bars aus 26 Städten, darunter 14 Neuzugänge. Zu den weiteren Bars in den besten fünf Bars gehören das Moebius Milano in Mailand (No.2), das Alquímico in Cartagena (No.3), die Bar Us in Bangkok (No.4) sowie das Line in Athen (No.5).

    Faye Huggett, Community-Direktorin bei The 50 Best Bars, sagt: „Mit großem Stolz geben wir erneut bekannt, dass die Bar Leone The World's Best Bar, gesponsert von Perrier, gekürt wurde." Die erste No.1 aus Asien zu sein, war bereits eine herausragende Leistung, doch die Titelverteidigung im zweiten Jahr in Folge zeigt die wahre Bedeutung von Cocktail Popolari. No.1 Rankings eindrucksvoll das außergewöhnliche Talent, das Engagement und die Gastfreundschaft wider, die die Barkultur weltweit immer weiter voranbringen."

    Medienzentrum:
    mediacentre.the50.com 

     

    Bar Leone in Hong Kong is named No.1 in The 50 Best Bars 2026, sponsored by Perrier, for the second year in a row at the live awards ceremony held in Milan on 7 October.

     

    The 50 Best Bars 2026

    The 50

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/bar-leone-in-hongkong-ist-the-worlds-best-bar--liste-the-50-best-bars-2026-veroffentlicht-302901674.html




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