Ihre wichtigsten Termine
PepsiCo, Mercedes-Benz, Südzucker, Airbus und TSMC stehen heute im Fokus!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:10 Uhr, Deutschland: Südzucker, Q2-Zahlen (detailliert)
12:00 Uhr, USA: PepsiCo, Q3-Zahlen
17:30 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call Q3/26
17:45 Uhr, Frankreich: Airbus, Auslieferungen und Aufträge 9/26
Taiwan: TSMC, Umsatz 9/26
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Handels- und Leistungsbilanz 8/26
08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 8/26
08:00 Uhr, Deutschland: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, September 2026
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 Uhr, USA: Großhandel, Lagerbestände 8/26 (2. Veröffentlichtung)
16:00 Uhr, USA: Großhandel, Umsatz
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 08.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Current Account n.s.a. 08:00 DEU Trade Balance s.a. 10:00 EUR Treffen der Eurogruppe 10:30 USA Fed-Mitglied Waller spricht 11:15 GBR BoE-Mitglied Greene spricht 12:00 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 13:30 EUR EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates 14:30 USA Initial Jobless Claims 15:00 GBR BoE-Mitglied Lombardelli spricht 19:40 USA Fed-Mitglied Musalem spricht
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