SEVER LIFE SCIENCES B.V. WIRD ÜBER IHRE TOCHTERGESELLSCHAFT NORDIC PHARMA, INC. PATIENTENDATEN UND DIE ERGEBNISSE EINER STUDIE ZUR PATIENTENERFAHRUNG MIT LACRIFILL CANALICULAR GEL, EINER NEUARTIGEN THERAPIE ZUR KONTROLLE DER AUGENOBERFLÄCHE, IM RAHMEN DER

DOYLESTOWN, Pennsylvania, 7. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Pharma, Inc., eine Tochtergesellschaft von SEVER Life Sciences B.V., wird auf der Jahrestagung der American Academy of Ophthalmology vom 9. bis 12. Oktober in New Orleans, Louisiana, das LACRIFILL Canalicular Gel vorstellen – eine neuartige Therapie zur Regulierung der Augenoberfläche – und den Teilnehmern die neuesten Patientendaten sowie die Ergebnisse der Studie zu den Patientenerfahrungen präsentieren.

Mehr als 2.200 Augenarzt- und Optometriepraxen in den Vereinigten Staaten setzen mittlerweile das LACRIFILL-Kanälchen-Gel bei ihren Patienten ein, die sich einer Katarakt- oder Refraktionsoperation unterziehen, sowie zur Linderung der Symptome und zur Verringerung der Abhängigkeit von Augentropfen bei Patienten mit dem Syndrom des trockenen Auges. Bislang wurden mehr als 130.000 Patienten mit dieser innovativen Therapie behandelt.

In der jüngsten Umfrage des Unternehmens zur Patientenzufriedenheit gaben 96 % der Befragten, die sich in den letzten sechs Monaten einer Kataraktoperation unterzogen hatten, sowie 91 % aller befragten Patienten an, dass sich ihre Augen dank LACRIFILL Canalicular Gel besser anfühlen.

„Fachleute aus dem Bereich der Augenheilkunde sind sich bewusst, dass die AAO eine hervorragende Gelegenheit bietet, sich über die neuesten Fortschritte in der Augenheilkunde zu informieren und zu erfahren, wie diese ihren Patienten zugutekommen. Wir freuen uns, Daten vorzustellen, die die Vorteile der Anwendung von LACRIFILL Canalicular Gel belegen, darunter ein höheres Wohlbefinden und ein stabileres Sehvermögen sowohl bei postoperativen Anwendungen als auch bei der Behandlung des trockenen Auges", sagte Dr. med. Jai G. Parekh, MBA, Chief Commercial Officer von Nordic Pharma, Inc. „Patienten mit dem trockenen Auge berichten zudem, dass sie weniger auf verschreibungspflichtige und rezeptfreie Augentropfen angewiesen sind. Wir freuen uns darauf, diese und weitere Einzelheiten unserer neuesten Daten mit den Teilnehmern der AAO zu teilen."

Die Überwachung der Augenoberfläche nach einer Katarakt- oder Refraktionsoperation ist von entscheidender Bedeutung für die Unterstützung der postoperativen Genesung, die Patientenzufriedenheit und die Lebensqualität.

„Die überwiegende Mehrheit – 83 % – der Patienten, die sich in den letzten sechs Monaten einer Operation unterzogen hatten und mindestens eine Behandlung mit LACRIFILL erhalten hatten, berichtete von geringeren Beschwerden. Diese Linderung ist von großer Bedeutung. Und da LACRIFILL Canalicular Gel für eine Anwendungsdauer von bis zu sechs Monaten indiziert ist, kann dieser postoperative Nutzen aufrechterhalten werden", erklärte Dr. med. David Szynkarski vom Mann Eye Institute mit Sitz in Houston, Texas. „Das Mann Eye Institute hat es sich zur Aufgabe gemacht, wegweisende Fortschritte in der Augenheilkunde zu erzielen. Das LACRIFILL Canalicular Gel ermöglicht es uns, unsere Patienten besser zu versorgen, und hat durch hervorragende Behandlungsergebnisse zum Wachstum unserer Praxis beigetragen."