Nel ASA ohne Hoffnung? RWE-Partner ITM Power -50 %! dynaCERT unterm Radar zum Erfolg?
Keine Hoffnung mehr bei Nel ASA? Die Aktie der Norweger befindet sich jedenfalls auf Jahrestief. Der jüngste Auftrag aus den USA ließ Anleger kalt. Was braucht es, damit der ehemalige Anlegerliebling wieder durchstartet? Bei ITM Power hat eine …
Foto: esg-aktien.de
Keine Hoffnung mehr bei Nel ASA? Die Aktie der Norweger befindet sich jedenfalls auf Jahrestief. Der jüngste Auftrag aus den USA ließ Anleger kalt. Was braucht es, damit der ehemalige Anlegerliebling wieder durchstartet? Bei ITM Power hat eine Kooperation mit Rheinmetall im Frühjahr für ein Kursfeuerwerk gesorgt. Seitdem hat sich die Aktie allerdings wieder mehr als halbiert. Dabei arbeitet das Unternehmen auch mit RWE und Linde zusammen. Unter dem Radar von Investoren arbeitet dynaCERT an einer Comeback-Story. Das Unternehmen sollte von den hohen Dieselpreisen profitieren. Das deutsche Management ist voll auf Vertrieb ausgerichtet. Nach Erfolgen in Vietnam gibt es jetzt Positives aus Frankreich zu melden. Analysten sehen Vervielfachungspotenzial.
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