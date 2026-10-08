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    Nvidia auf Allzeithoch! Auch Nebius, LPKF und NU E POWER wollen vom KI-Boom profitieren.

    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power. Nvidia ist zuletzt auf Allzeithoch geklettert. Abseits des Branchenprimus wollen Unternehmen vom KI-Boom profitieren. NU E Power will dazu beitragen, dass Rechenzentren nicht der Saft ausgeht. …

    Nvidia auf Allzeithoch! Auch Nebius, LPKF und NU E POWER wollen vom KI-Boom profitieren.
    Foto: esg-aktien.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power. Nvidia ist zuletzt auf Allzeithoch geklettert. Abseits des Branchenprimus wollen Unternehmen vom KI-Boom profitieren. NU E Power will dazu beitragen, dass Rechenzentren nicht der Saft ausgeht. Denn vor Stromengpässen warnt unter anderem Morgan Stanley. Auch die Internationale Energieagentur sieht fehlende Netzkapazitäten als kritischen Flaschenhals. Im Anschluss an eine spektakuläre Rally legt Nebius mit einer Übernahme und der Partnerschaft mit Palantir nach. Bei LPKF trifft dagegen KI-Fantasie auf eine gesenkte Prognose. Analysten halten dennoch an ihrer Kaufempfehlung fest. Zu Recht?

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