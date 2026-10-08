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    Bundesregierung legt neue Konjunkturprognose vor - Höheres Wachstum

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung erwartet 1,3 Prozent Wachstum im laufenden Jahr
    • Exporte und Staatsausgaben treiben das Wachstum
    • Reiche warnt vor fragiler Lage und fordert Reformen
    Bundesregierung legt neue Konjunkturprognose vor - Höheres Wachstum
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stellt am Donnerstag (12.15 Uhr) in Berlin die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Erwartet wird, dass die Regierung wie zuvor führende Wirtschaftsforschungsinstitute für das laufende Jahr nun mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,3 Prozent rechnet.

    Im Frühjahr hatte die Bundesregierung infolge des Iran-Kriegs mit Preissprüngen bei Öl und Gas ihre Konjunkturprognose auf ein Wachstum von 0,5 Prozent gesenkt. Die deutsche Wirtschaft steckte zuvor in einer längeren Schwächephase.

    Reiche sagte am Mittwoch im Bundestag, Treiber des Wachstums seien stärkere Exporte und staatliche Ausgaben zur Modernisierung der Infrastruktur. Das Wachstum stehe aber auf wackligen Beinen. "Die Lage bleibt fragil." Deutschland werde von externen Krisen wie dem Iran-Konflikt belastet.

    "Aber wir haben vor allem auch Hausaufgaben zu machen." Es müssten Fesseln gelöst werden, sagte Reiche. Sie nannte flexiblere Arbeitszeiten, eine Stabilisierung der Sozialabgaben, weniger Bürokratie und wettbewerbsfähige Energiepreise./hoe/DP/nas







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