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    Britischer Premier Burnham kommt nach Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Burnham besucht Deutschland als erstes EU-Land
    • Merz und Burnham setzen Kensington-Vertrag in Kraft
    • Vertrag stärkt Wirtschaft und Verteidigung
    Britischer Premier Burnham kommt nach Deutschland
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Zweieinhalb Monate nach seinem Amtsantritt besucht der britische Premierminister Andy Burnham Deutschland als erstes EU-Land. Zusammen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird er den deutsch-britischen Freundschaftsvertrag in Kraft setzen - den sogenannten Kensington-Vertrag. Die beiden Regierungschefs tauschen bei einer Zeremonie die Ratifizierungsurkunden aus. Anschließend nehmen sie an einem Wirtschaftsforum teil.

    Mit dem Freundschaftsvertrag stellen die beiden Länder ihre Beziehungen sechs Jahre nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union auf eine neue Grundlage. Das 27 Seiten starke Dokument wurde beim ersten Besuch von Merz als Kanzler in Großbritannien im Juli vergangenen Jahres unterzeichnet. Flankiert wird es von einem Aktionsplan mit 17 Punkten.

    Damit soll die Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Wirtschaftspolitik, bei der Eindämmung irregulärer Migration und der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität vertieft werden. Es sind aber auch konkrete Reiseerleichterungen wie Visafreiheit für Klassenfahrten von Schülergruppen geplant sowie eine direkte Bahnverbindung zwischen beiden Ländern./mfi/DP/he






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