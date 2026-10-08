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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 8. Oktober 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Firmen melden Quartalszahlen, Umsätze und Auslieferungen
    • Handelsdaten und US-Erstanträge stehen im Fokus
    • Herbstprojektion und Treffen mit britischem Premier
    TAGESVORSCHAU - Termine am 8. Oktober 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 8. Oktober

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:10 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen (detailliert)
    08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Imperial Brands, Q4-Umsatz
    12:00 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen
    16:00 NLD: Aegon, außerordentliche Hauptversmmlung
    17:30 DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call Q3/26
    17:45 FRA: Airbus, Auslieferungen und Aufträge 9/26

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Verbio, Kapitalmarkttag
    KOR: Samsung Electronics, Q3-Zahlen (vorab)

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 8/26
    08:00 DEU: Handelsbilanz 8/26
    08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, September 2026 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände 8/26 (2. Veröffentlichtung) 16:00 USA: Großhandel, Umsatz

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Haftung von Drittanbietern für Cookie-Speicherung

    11:30 DEU: Pressegespräch Crédit Agricole zu neuem Angebot für Privatkunden in Deutschland u.a. mit Crédit-Agricole-CEO Olivier Gavalda und Deutschland-Chef Frank Schönherr

    12:15 DEU: Vorstellung der Herbstprojektion der Bundesregierung, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

    12:30 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den Premierministers des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, Andrew Burnham

    DEU: Creditreform-Studie: Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Herbst 2026

    EUR/CHN: EU-Handelskommissar Sefcovic reist zu Verhandlungen nach Peking

    LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zum EU-Haushalt

    EUR: Informelles Treffen der Entwicklungsminister der EU-Staaten

    EUR: Treffen der Euro-Gruppe
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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







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    TAGESVORSCHAU Termine am 8. Oktober 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 8. Oktober ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:10 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen (detailliert) 08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Q4-Umsatz 12:00 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen 16:00 NLD: …
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