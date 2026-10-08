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    Weltmarktführer bei Jeans

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    Levi Strauss: Gewinnziel rauf – doch die Quartalszahlen haben einen Haken

    Levi Strauss erhöht die Gewinnprognose, doch die Aktie rutscht nachbörslich weiter ins Minus. Hinter den Zahlen steckt ein Zollbonus. Gleichzeitig enttäuscht der Jeansriese beim Umsatz – und schwächelt im US-Geschäft.

    Weltmarktführer bei Jeans - Levi Strauss: Gewinnziel rauf – doch die Quartalszahlen haben einen Haken
    Foto: Marcin Golba - NurPhoto

    Höheres Gewinnziel, schwächerer Umsatzausblick. Levi Strauss liefert Anlegern gemischte Signale. Nach US-Börsenschluss legte die Aktie zunächst leicht zu, rutschte später jedoch ins Minus. Am Donnerstagmorgen notiert sie fast zwei Prozent im Minus bei 19,15 US-Dollar je Anteilschein. Den regulären Handel hatte sie bereits fast fünf Prozent im Minus beendet. 

    Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 erwartet der Jeanskonzern einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,54 bis 1,56 US-Dollar. Zuvor lag die Spanne bei 1,46 bis 1,52 US-Dollar. Analysten hatten laut LSEG mit 1,52 bis 1,59 US-Dollar gerechnet. 

    Beim Umsatz setzt Levi's dagegen nur noch auf sieben Prozent Wachstum und damit auf den unteren Rand der bisherigen Prognose von sieben bis 7,5 Prozent.

    Die höhere Gewinnprognose hat einen besonderen Treiber: Zollrückerstattungen. Sie brachten einen Vorteil von 16 US-Cent je Aktie. Fünf US-Cent davon investiert Levi's wieder ins Geschäft. Laut Chefin Michelle Gass fließt das Geld in Werbung und Verkaufsaktionen für das Weihnachtsgeschäft.

    Im dritten Geschäftsquartal bis zum 30. August 2026 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um rund vier Prozent von 1,54 auf 1,61 Milliarden US-Dollar. Erwartet wurden 1,62 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn sank von 218,1 auf 168,6 Millionen US-Dollar. Bereinigt verdiente Levi 48 US-Cent je Aktie.

    Die operative Marge kletterte von 10,8 auf 13,8 Prozent und wurde durch die Zollrückerstattungen gestützt. Im wichtigen US-Markt ging der Umsatz jedoch um ein Prozent zurück. In der gesamten Region Amerika wuchs er hingegen um vier Prozent.

    Auch das Geschäft mit Endkunden blieb hinter den eigenen Erwartungen zurück. Der Umsatz dieses Bereichs, der 45 Prozent der Gesamterlöse ausmacht, stieg um zwei Prozent. Auf vergleichbarer Basis stagnierten die Verkäufe nahezu. Die Großhandelserlöse stiegen dagegen um sechs Prozent.

    Gass räumte die schwächere Entwicklung im Direktgeschäft ein. Der Konzern habe bereits gezielte Schritte eingeleitet, um die Leistung zu verbessern.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Levi Strauss & Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,97 % und einem Kurs von 19,51USD auf NYSE (08. Oktober 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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