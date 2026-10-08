Antizyklische Kaufchance

Der einstige Widerstand von 1,12 US-Dollar wurde durch einen dynamischen Ausbruch im Frühjahr letzten Jahres durchbrochen und führte zu einer zweiten großen Kaufwelle ausgehend von den Verlaufstiefs aus Oktober 2022. Dieser Abschnitt scheint nun mit dem neuerlichen Rückfall auf 1,12 US-Dollar beendet worden zu sein. Auf Wochenbasis hat sich das Paar EUR/USD zudem auf seinen 200-Wochen-Durchschnitt begeben, der zusätzlich als Stabilisierungsanker dient. Ausgehend von dem stark überverkauften Zustand könnte sich eine Positionierung auf der Oberseite lohnen, zumal im Tagesstart ein vielversprechender Doppelboden aufgestellt worden ist.

Der potenzielle Doppelboden bei 1,1161 US-Dollar sollte demnächst im Idealfall durch einen Kursanstieg mindestens über 1,1318 US-Dollar bestätigt werden, was in der Folge Aufwärtspotenzial auf 1,1410 und darüber in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 1,1458 US-Dollar freisetzen und sich für eine entsprechende Positionierung auf der Käuferseite anbieten würde. Dabei sollte jedoch stets im Hinterkopf behalten werden, dass es sich lediglich um eine technische Gegenreaktion auf die vorherigen Verluste handelt und der Wind jederzeit wieder drehen kann. Unten herum würde ein Kussrutsch unter 1,1161 US-Dollar neuerliche Rückfallrisiken auf 1,1064 und darunter sogar 1,0954 US-Dollar offenbaren und sich tendenziell für ein Short-Engagement anbieten.

EUR/USD (Tageschart in USD) Tendenz:

Fazit Sobald das Paar EUR/USD auf Tagesbasis erfolgreich mindestens über 1,1318 US-Dollar zulegt, wird eine technische Gegenbewegung auf 1,1458 US-Dollar sehr wahrscheinlich und würde sich für den Aufbau von kurzfristigen Long-Positionen anbieten. Hierzu könnte das mit einem Hebel von 56,51 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ9872 zum Einsatz kommen und würde insgesamt eine Renditechance von 130 Prozent ermöglichen. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 4,07 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber die aktuellen Wochentiefs bei 1,1161 US-Dollar nicht unterscheiden. Zur Orientierung würde sich ein Stopp-Kurs von 1,42 Euro im Schein ergeben.

Strategie für steigende Kurse WKN: DJ9872 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,75 - 1,76 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,1004 US-Dollar Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,1004 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1,1198 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 4,07 Euro Hebel: 56,51 Kurschance: + 130 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

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