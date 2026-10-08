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    Wirtschaftsweise

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    Tankrabatt teuer und schwächt Sparsignal

    Für Sie zusammengefasst
    • Schnitzer fordert gezielte Hilfen für Haushalte
    • Tankrabatt wird nicht vollständig weitergegeben
    • Kartellamt soll Wettbewerb im Ölhandel prüfen
    Wirtschaftsweise - Tankrabatt teuer und schwächt Sparsignal
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer pocht angesichts der unvollständigen Weitergabe des Tankrabatts an Autofahrer auf zielgerichtetere Entlastungen. Der Tankrabatt sei "teuer, entlastet auch diejenigen, die keine Unterstützung benötigen, und schwächt ausgerechnet das Preissignal, das bei knappen Kraftstoffen zum Sparen anregen sollte", kritisierte die Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der "Augsburger Allgemeinen".

    Sie forderte die Bundesregierung auf, "endlich" einen Mechanismus zu schaffen, mit dem Geld direkt an Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen ausgezahlt werden könne.

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    Nicht der ganze Rabatt kommt bei Tankstellen-Kunden an

    Der Tankrabatt gilt seit dem 1. Oktober. Der Bund verzichtet dabei auf Energie- und Mehrwertsteuer in Höhe von 16,7 Cent pro Liter. Laut dem ifo-Institut haben die Tankstellen in den ersten fünf Tagen im Schnitt nicht den gesamten rechnerisch möglichen Preisrückgang von etwa 17 Cent pro Liter an die Kunden weitergegeben. Beim Diesel und beim Super E10 lag die Vergünstigung demnach durchschnittlich bei rund 15 Cent und bei Super E5 bei gut 16 Cent.

    Die Warnungen vieler Ökonomen vor Steuergeldverschwendung hätten sich bestätigt, sagte Schnitzer der "Augsburger Allgemeinen". Es sei schwer nachvollziehbar, "dass Deutschland vier Jahre nach der Energiekrise noch immer keinen vollständig funktionsfähigen Mechanismus hat, mit dem kurzfristig und zielgenau Geld an besonders belastete Haushalte ausgezahlt werden kann", kritisierte sie dem Blatt zufolge. "Technisch wäre das grundsätzlich möglich, die notwendigen Voraussetzungen hätten in den vergangenen Jahren aber konsequenter geschaffen werden müssen."

    Strukturelle Wettbewerbsprobleme in der Mineralölbranche?

    Die unzureichende Weitergabe des Tankrabatts liegt aus Sicht der Ökonomin derweil vor allem an zu wenig funktionierendem Wettbewerb in der Mineralölbranche. Hier seien die Wettbewerbshüter gefragt, sagte sie. Das Bundeskartellamt sollte mit seinen erweiterten Befugnissen mögliche strukturelle Wettbewerbsprobleme auf der Raffinerie- und Großhandelsebene konsequent weiter untersuchen, mahnte Schnitzer an./vio/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,633 auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 07:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5144. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,56GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 47,00GBP was eine Bandbreite von -19,39 %/+8,25 % bedeutet.





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