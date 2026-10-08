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    Bericht

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    Angriff auf Schiff mitten im Persischen Golf

    Für Sie zusammengefasst
    • Tanker nahe Katar von Geschossen getroffen
    • Nach Beschuss wurden Opfer gemeldet, Details fehlen
    • Angriff im Persischen Golf ist ungewöhnlich
    Bericht - Angriff auf Schiff mitten im Persischen Golf
    Foto: Jan Woitas - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Im Persischen Golf ist ein Tanker rund 90 Kilometer nördlich des Golfemirats Katar unter Beschuss geraten. Das berichtete die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) am Abend auf der Plattform X unter Berufung auf eine überprüfte Quelle. Das Schiff wurde demnach rund 90 Kilometer nördlich der Stadt Madinat asch-Schamal von mehreren Geschossen getroffen. Es seien Opfer gemeldet worden. Ob es sich bei ihnen um Tote oder Verletzte handelte, wurde nicht mitgeteilt.

    Zuletzt hatte UKMTO wieder vermehrt Beschuss auf Schiffe in der Straße von Hormus gemeldet, der Meerenge, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet. Ein solcher Vorfall mitten im Persischen Golf gilt als ungewöhnlich. Das auf Handelsmarine spezialisierte Portal "Maritime Executive" berichtete, es handele sich um den ersten gemeldeten Angriff auf einen Tanker in der westlichen Hälfte des Persischen Golfs seit Wochen./vee/DP/stk






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