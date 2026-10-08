Subway stellt „Blueprint" vor, ein neu konzipiertes Restaurant- und Markenerlebnis nach dem Prinzip für die EMEA-Region

AMSTERDAM, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Subway hat heute „Blueprint" vorgestellt, ein neu konzipiertes Restaurant- und Markenerlebnis, das die Art und Weise, wie Gäste bestellen und essen, modernisiert, um das Wachstum in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) zu fördern. Ab dem 1. Januar 2027 werden alle neuen Subway-Restaurants und Umbauten in der Region nach dem „Blueprint"-Konzept realisiert, dem Kernstück der mehrjährigen Geschäftsstrategie des Unternehmens.

Seit mehr als 60 Jahren steht bei Subway die individuelle Gestaltung im Mittelpunkt: Jede Mahlzeit wird auf Bestellung genau nach den Wünschen des Gastes zubereitet. Blueprint dehnt diese Individualisierung über das Essen hinaus auf das gesamte Erlebnis aus.

Das Konzept entstand dadurch, dass wir den Gästen und Franchisenehmern zugehört haben. Das Ergebnis ist ein Konzept dafür, wie Subway und seine Restaurants aussehen, funktionieren und sich anfühlen werden, während die Marke weiter wächst.

Der Plan umfasst drei Bereiche, die jeweils darauf abzielen, bestehenden Gästen mehr Gründe für einen erneuten Besuch zu geben und neuen Gästen einen Grund zu liefern, sich für Subway zu entscheiden:

Das Restaurant. Ein frisches Erscheinungsbild in einem digital vernetzten Raum, der sich flexibel an die Gäste und ihre Vorlieben anpasst.

Ein frisches Erscheinungsbild in einem digital vernetzten Raum, der sich flexibel an die Gäste und ihre Vorlieben anpasst. Weitere Anlässe . Ein neues Frühstücks- und Kaffeeangebot namens „Grab & Go" sowie „Subway After Dark", ein Abendprogramm mit einer ganz eigenen Speisekarte und Atmosphäre.

. Ein neues Frühstücks- und Kaffeeangebot namens „Grab & Go" sowie „Subway After Dark", ein Abendprogramm mit einer ganz eigenen Speisekarte und Atmosphäre. Die Marke. „Get Your Own Way" – eine neue Markenpositionierung und Kampagne für die EMEA-Region, die Subway eine einheitliche Stimme verleiht.

„Die Gäste möchten nach ihren eigenen Vorstellungen und nach ihrem eigenen Zeitplan essen, und mit Blueprint machen wir dies möglich", sagte Tracy Gehlan, Präsidentin von Subway EMEA und. „Wir freuen uns über die individuellen Entscheidungen unserer Gäste – von der Art und Weise, wie sie bestellen, über den Zeitpunkt ihres Besuchs bis hin zu ihren Wünschen bezüglich der Speisen – und bieten ihnen stets hervorragendes Essen, hervorragenden Service und ein hervorragendes Ambiente. „Für unsere Franchisenehmer bedeutet dies eine bessere Rentabilität ihrer Restaurants und eine stärkere Marke, die auf langfristigen Erfolg ausgelegt ist."