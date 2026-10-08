WDH /Am 11. November Generalstreik in Spanien wegen Wohnungskrise

(In der Meldung vom 7.10. muss es im 1. Absatz, letzter Satz "18" Tage vor der Neuwahl heißen, nicht "17".)

MADRID (dpa-AFX) - Die großen spanischen Gewerkschaftsbünde haben den 11. November als Termin des bereits angekündigten Generalstreiks für höhere Löhne und gegen die Wohnungskrise festgelegt. Dies sei auch mit den Mieterorganisationen abgesprochen worden, teilte der Gewerkschaftsbund UGT auf X mit. Der landesweite Ausstand soll damit nur 18 Tage vor der vom linken Regierungschef Pedro Sánchez für den 29. November angesetzten Neuwahl stattfinden.

"Für ordentlichen Lohn, für ein Dach über dem Kopf und dafür, dass die Preise aufhören, uns zu erdrücken", hatte die CCOO auf der Plattform X geschrieben, als der Streik am Montag nach der Ablehnung eines Maßnahmenpakets der linken Regierung für mehr Mieterschutz durch konservative und rechtspopulistische Parteien im Parlament angekündigt worden war.