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    Agrana Beteiligungs: Halbjahresergebnis deutlich verbessert

    Stabiler Umsatz, kräftiger Gewinnsprung: AGRANA steigert im ersten Halbjahr 2026/27 das EBIT deutlich. Höhere Ethanolmargen und geringere Verluste im Zuckergeschäft treiben die Erholung.

    Agrana Beteiligungs: Halbjahresergebnis deutlich verbessert
    Foto: adobe.stock.com
    • AGRANAs Umsatz blieb im ersten Halbjahr 2026/27 mit 1.700,2 Mio. € nahezu stabil.
    • Das EBIT stieg deutlich von 28,0 Mio. € auf 63,5 Mio. €; das Konzernergebnis erhöhte sich von 1,1 Mio. € auf 37,5 Mio. €.
    • Im Segment Stärke verbesserte sich das EBIT auf 17,2 Mio. € (Vorjahr: 3,1 Mio. €), vor allem dank höherer Ethanolmargen.
    • Im Segment Zucker sank das EBIT zwar weiterhin negativ aus, verbesserte sich aber deutlich auf –2,0 Mio. € nach –36,3 Mio. € im Vorjahr.
    • Im Segment Food & Beverage Solutions stieg der Umsatz auf 896,4 Mio. €, während das EBIT auf 60,3 Mio. € zurückging.
    • Für das Gesamtjahr 2026/27 erwartet AGRANA ein EBIT von 90 bis 110 Mio. € und einen leichten Umsatzanstieg; die Integration von AUSTRIA JUICE und Mercator-Emba sowie die geplante Übernahme von esarom bleiben strategische Schwerpunkte.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Agrana Beteiligungs ist am 08.10.2026.

    Der Kurs von Agrana Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,675EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,19 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,625EUR das entspricht einem Minus von -0,43 % seit der Veröffentlichung.


    Agrana Beteiligungs

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    ISIN:AT000AGRANA3WKN:A2NB37
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