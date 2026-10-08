Agrana Beteiligungs: Halbjahresergebnis deutlich verbessert
Stabiler Umsatz, kräftiger Gewinnsprung: AGRANA steigert im ersten Halbjahr 2026/27 das EBIT deutlich. Höhere Ethanolmargen und geringere Verluste im Zuckergeschäft treiben die Erholung.
Foto: adobe.stock.com
- AGRANAs Umsatz blieb im ersten Halbjahr 2026/27 mit 1.700,2 Mio. € nahezu stabil.
- Das EBIT stieg deutlich von 28,0 Mio. € auf 63,5 Mio. €; das Konzernergebnis erhöhte sich von 1,1 Mio. € auf 37,5 Mio. €.
- Im Segment Stärke verbesserte sich das EBIT auf 17,2 Mio. € (Vorjahr: 3,1 Mio. €), vor allem dank höherer Ethanolmargen.
- Im Segment Zucker sank das EBIT zwar weiterhin negativ aus, verbesserte sich aber deutlich auf –2,0 Mio. € nach –36,3 Mio. € im Vorjahr.
- Im Segment Food & Beverage Solutions stieg der Umsatz auf 896,4 Mio. €, während das EBIT auf 60,3 Mio. € zurückging.
- Für das Gesamtjahr 2026/27 erwartet AGRANA ein EBIT von 90 bis 110 Mio. € und einen leichten Umsatzanstieg; die Integration von AUSTRIA JUICE und Mercator-Emba sowie die geplante Übernahme von esarom bleiben strategische Schwerpunkte.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Agrana Beteiligungs ist am 08.10.2026.
Der Kurs von Agrana Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,675EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,19 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,625EUR das entspricht einem Minus von -0,43 % seit der Veröffentlichung.
+0,88 %
-2,54 %
+1,32 %
-1,29 %
-6,50 %
-23,33 %
-36,81 %
+44,65 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte