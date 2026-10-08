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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Dax bleibt angeschlagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet kaum verändert und bleibt angeschlagen
    • US-Börsen geben nach: Ölpreise und Renditen steigen
    • Asiens Börsen verlieren wegen Ölpreisen und Renditen
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Dax bleibt angeschlagen
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)

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    DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Auf die Schwäche des Dax zur Wochenmitte dürfte am Donnerstag ein Stabilisierungsversuch folgen. Allerdings bleibt der Dax angeschlagen. Zum Handelsbeginn werden kaum veränderte Kurse erwartet. Der Broker IG berechnete den Leitindex knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels moderat niedriger bei 25.085 Zählern. Damit rückt nun die runde Marke von 25.000 Punkten in den Fokus. "Die Stabilisierung gerät ins Wanken", kommentierte Jochen Stanzl von der Consorsbank die ausgeprägte Kursschwäche vom Vortag. Nach zuvor drei Börsentagen in Folge mit Gewinnen hatte der deutsche Leitindex am Mittwoch 1,35 Prozent eingebüßt. "Öl, Anleihen, Frankreich: Der Dax erleidet einen erneuten Rückschlag", schrieb der Marktexperte. Nun richteten sich die Blicke auf die nahende Saison der Quartalsbilanzen in den USA. "Sie muss abermals beweisen, ob die für Künstliche Intelligenz aufgewendeten Milliardensummen die erhofften Renditen abwerfen", so Stanzl. Jegliche Risse in der Fassade des KI-Wachstums könnten die Korrekturrisiken schnell erhöhen, viel Raum für "Fehltritte" bestehe nicht.

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    USA: - VERLUSTE - Nach den Rekordhochs der Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 am Vortag haben die Anleger an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte Gewinne mitgenommen. Für Belastung sorgten steigende Anleiherenditen und anhaltend hohe Ölpreise, die Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed nährten. Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch 0,66 Prozent tiefer bei 51.179,87 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,22 Prozent auf 7.801,77 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,21 Prozent auf 31.160,08 Punkte nach unten.

    ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag weiter nachgegeben. Zuvor hatten an der Wall Street Anleger Gewinne mitgenommen. Weiterhin hohe Ölpreise und hohe Anleiherenditen belasten. Zudem finanzieren sich große KI Firmen immer stärker auf Pump, was sie angesichts der starken Geldnachfrage zunehmend in Konkurrenz zu Staaten treten lässt. Auch das hält die Renditen am Markt für Staatsanleihen hoch. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um 0,8 Prozent. In Südkorea sank der Kospi um 0,8 Prozent, auch Milliardengewinne des Speicherchipherstellers Samsung halfen hier nicht. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,2 Prozent nach. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen büßte nach einer Woche feiertagsbedingter Handelspause rund 0,5 Prozent ein.

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    DAX 25.104,36 -1,35% XDAX 25.110,73 -0,92% EuroSTOXX 50 6.180,29 -1,47% Stoxx50 5.293,38 -0,78%

    DJIA 51.179,87 -0,66% S&P 500 7.801,77 -0,22% NASDAQ 100 31.160,07 -0,21%

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    RENTEN:

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    Bund-Future 120,86 -0,07% °

    DEVISEN:

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    Euro/USD 1,1207 0,09% USD/Yen 158,20 0,08% Euro/Yen 177,28 0,16% °

    BITCOIN:

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    Bitcoin 82.674 -0,72% (USD, Bitstamp)
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    ROHÖL:

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    Brent 102,49 +2,29 USD WTI 90,03 +1,75 USD °

    /zb





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