dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Dax bleibt angeschlagen
- Dax startet kaum verändert und bleibt angeschlagen
- US-Börsen geben nach: Ölpreise und Renditen steigen
- Asiens Börsen verlieren wegen Ölpreisen und Renditen
FRANKFURT (dpa-AFX)
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DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Auf die Schwäche des Dax zur Wochenmitte dürfte am Donnerstag ein Stabilisierungsversuch folgen. Allerdings bleibt der Dax angeschlagen. Zum Handelsbeginn werden kaum veränderte Kurse erwartet. Der Broker IG berechnete den Leitindex knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels moderat niedriger bei 25.085 Zählern. Damit rückt nun die runde Marke von 25.000 Punkten in den Fokus. "Die Stabilisierung gerät ins Wanken", kommentierte Jochen Stanzl von der Consorsbank die ausgeprägte Kursschwäche vom Vortag. Nach zuvor drei Börsentagen in Folge mit Gewinnen hatte der deutsche Leitindex am Mittwoch 1,35 Prozent eingebüßt. "Öl, Anleihen, Frankreich: Der Dax erleidet einen erneuten Rückschlag", schrieb der Marktexperte. Nun richteten sich die Blicke auf die nahende Saison der Quartalsbilanzen in den USA. "Sie muss abermals beweisen, ob die für Künstliche Intelligenz aufgewendeten Milliardensummen die erhofften Renditen abwerfen", so Stanzl. Jegliche Risse in der Fassade des KI-Wachstums könnten die Korrekturrisiken schnell erhöhen, viel Raum für "Fehltritte" bestehe nicht.
USA: - VERLUSTE - Nach den Rekordhochs der Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 am Vortag haben die Anleger an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte Gewinne mitgenommen. Für Belastung sorgten steigende Anleiherenditen und anhaltend hohe Ölpreise, die Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed nährten. Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch 0,66 Prozent tiefer bei 51.179,87 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,22 Prozent auf 7.801,77 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,21 Prozent auf 31.160,08 Punkte nach unten.
ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag weiter nachgegeben. Zuvor hatten an der Wall Street Anleger Gewinne mitgenommen. Weiterhin hohe Ölpreise und hohe Anleiherenditen belasten. Zudem finanzieren sich große KI Firmen immer stärker auf Pump, was sie angesichts der starken Geldnachfrage zunehmend in Konkurrenz zu Staaten treten lässt. Auch das hält die Renditen am Markt für Staatsanleihen hoch. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel im späten Handel um 0,8 Prozent. In Südkorea sank der Kospi um 0,8 Prozent, auch Milliardengewinne des Speicherchipherstellers Samsung halfen hier nicht. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,2 Prozent nach. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen büßte nach einer Woche feiertagsbedingter Handelspause rund 0,5 Prozent ein.
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DAX 25.104,36 -1,35% XDAX 25.110,73 -0,92% EuroSTOXX 50 6.180,29 -1,47% Stoxx50 5.293,38 -0,78%
DJIA 51.179,87 -0,66% S&P 500 7.801,77 -0,22% NASDAQ 100 31.160,07 -0,21%
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RENTEN:
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Bund-Future 120,86 -0,07% °
DEVISEN:
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Euro/USD 1,1207 0,09% USD/Yen 158,20 0,08% Euro/Yen 177,28 0,16% °
BITCOIN:
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Bitcoin 82.674 -0,72% (USD, Bitstamp)
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ROHÖL:
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Brent 102,49 +2,29 USD WTI 90,03 +1,75 USD °
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 06.10.2026, 08:50 MESZ
HINWEISE ZUM BILD
- Gezeigt wird nur der DAX (Xetra-Kassa). Dow Jones und Nasdaq-100 folgen ggf. im Nachmittagsbriefing.
- Die drei Kerzen (01.10., 02.10., 05.10.) sind vollständig belegte Xetra-Werte (O/H/T/C),
finanzen.net historisch + Yahoo Finance (^GDAXI), deckungsgleich.
- Alle Pivots/Level sind eigene Floor-Trader-Berechnungen auf Intraday-Extremen der Xetra-Kassa.
- Trendlinien-Werte im Bild, Anker offengelegt:
steile Linie = Tief 23.07. (24.696,59) -> Tief 10.09. (25.361,15), +19,0 Pkt/Handelstag,
Wert am 06.10.: 25.702,92 — weit über dem Markt, zählt als Widerstand.
flache Mai-Kante = Tief 18.05. (23.797,33) -> Tief 10.06. (24.043,52), +14,5 Pkt/Handelstag,
Wert am 06.10.: 25.259,98 — Montagsschluss 25.254,21 blieb +8,7 über ihrem Montagswert
(25.245,49); Regel (Melanie): Schluss darüber = zurückerobert/verteidigt.
- UMRECHNUNG FDAX -> KASSA: Die heutige App-Ansicht steht auf LEVELS FDAX +152,97
(Header-Check: FDAX 25.541 − DAX IND. 25.388 = 153). Alle Sidebar-Werte wurden mit −152,97
in Kassa umgerechnet und gerundet; die FDAX-Originale:
Call-Wall 26.153 FDAX (Zone 26.128–26.178) = 26.000 Kassa (25.975–26.025) ·
Wendepunkt/Zero-Gamma 25.607 FDAX = 25.454 Kassa ·
Put Transition 25.461 FDAX = 25.308 Kassa (Referenz-Minimum 25.133 FDAX = 24.980 Kassa) ·
Charm-Nullpunkt 25.286 FDAX = 25.133 Kassa ·
Put-Wall 24.653 FDAX (Zone 24.628–24.678) = 24.500 Kassa (24.475–24.525).
- OI-Kontext (Basis gammacockpit.com, App-Ansicht 06.10. 08:40 Uhr, Positionen Stand 05.10.2026,
Eurex-ODAX):
REGIME-FLIP: Gamma Short · verstärkend (Vortag: Gamma Long) ·
Netto-Hedgebedarf verstärkend: +50 Pkt -> ~4,0 FDAX kaufen / −50 Pkt -> ~6,2 FDAX verkaufen ·
Netto-Bedarf sehr niedrig · Levelnähe am Level · Zeitdruck gering ·
tiefstes negatives Gamma im Chart weiterhin bei 25.500 (Kassa-Spalte).
Regime-Logik heute: Brüche und Abweisungen werden verstärkt, nicht gedämpft —
der Zero-Gamma-Flip 25.454 Kassa liegt ÜBER dem Spot; erst eine Rückeroberung per Schluss
würde die Dämpfung zurückbringen.
Max-Pain: wird nicht publiziert -> bewusst NICHT im Bild (keine Schätzwerte).
- Die Ideen sind als Bereiche formuliert — sie werden nur gültig, wenn der Markt sie erreicht.
- Ohne Kursbestätigung (abgeschlossene Kerze, Volumen) ist keine Idee aktiv.
QUELLEN
- OHLC Xetra: finanzen.net (historische Kurse) und Yahoo Finance (^GDAXI) — deckungsgleich.
Mo 05.10.: O 25.251,39 · H 25.324,70 · L 25.143,26 · C 25.254,21 (+0,09 %).
- Montag: dpa-AFX (05.10.) — datenarme Woche; Ölpreise und Anleiherenditen deckeln das
Aufwärtspotenzial (CMC Markets); IG taxierte zum Wochenstart 25.210.
- Dienstag-Vorbörse: dpa-AFX Börsentag (06.10.) — IG ~25.300 (+0,2 %), Test der 25.300er-Marke;
Asien überwiegend fester (Nikkei +0,7 %, Hang Seng +0,7 %, Öl leicht fallend);
finanzen.net-Indikation 08:42 = 25.383,24 (+0,51 %).
- OI/Gamma: gammacockpit.com (App-Ansicht 06.10.2026, 08:40 Uhr, LEVELS FDAX +152,97;
Positionen 05.10.2026) — Umrechnung siehe oben.
- Termine: DJ-Tagesvorschau vom 06.10.2026 — u. a. DE-Auftragseingang, EZB Cipollone.
TERMINE (AUSZUG)
- Heute · 08:00 MESZ · DE · Auftragseingang Industrie August
- Heute · 08:00 MESZ · DE · Umsätze Industrie & Dienstleister
- Heute · 15:00 MESZ · EU · EZB-Direktor Cipollone (MNI-Konferenz)
- Heute · 15:30 MESZ · USA · Kassa-Eröffnung
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
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