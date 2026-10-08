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    SAP kauft KI-Spezialisten TechWolf – was hinter dem Deal steckt

    SAP kauft KI-Spezialisten TechWolf – was hinter dem Deal steckt
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    ### SAP stärkt KI-Geschäft mit TechWolf-Übernahme

    SAP übernimmt das belgische KI-Unternehmen TechWolf und baut damit sein Angebot für Personalplanung und Talentmanagement aus. Einen Kaufpreis nannten die Unternehmen nicht; der Abschluss ist für das vierte Quartal vorgesehen. Der Zukauf kommt kurz vor der Veröffentlichung der SAP-Quartalszahlen und unterstreicht den Anspruch des Konzerns, seine Software stärker mit künstlicher Intelligenz zu verknüpfen.

    TechWolf wurde 2018 in Gent gegründet. Die Plattform des Unternehmens, der sogenannte „Context Graph for Work“, analysiert Tätigkeiten, Fähigkeiten und Qualifikationen von Beschäftigten und gleicht sie mit dem Personalbedarf eines Unternehmens ab. So sollen Firmen schneller erkennen, welche Kompetenzen bereits vorhanden sind, wo Fachkräfte fehlen und welche Mitarbeiter für neue Aufgaben infrage kommen. Das kann Entscheidungen über Neueinstellungen, Weiterbildungen oder interne Versetzungen unterstützen.

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    Für SAP fügt sich die Übernahme in die Strategie ein, klassische Verwaltungssoftware zu intelligenten Plattformen weiterzuentwickeln. Diese sollen Daten auswerten, Entscheidungen vorbereiten und Abläufe automatisieren. Die Zusammenführung von Informationen zu Beschäftigten, Fähigkeiten und Arbeitsprozessen könnte zudem den KI-Assistenten Joule und weitere SAP-Agenten leistungsfähiger machen.

    Die Transaktion baut auf einer bestehenden Partnerschaft auf: SAP-Kunden können TechWolf bereits gemeinsam mit der Personalsoftware SuccessFactors nutzen. Zudem beteiligte sich SAP 2024 an einer Finanzierungsrunde über 42,75 Millionen US-Dollar, zusammen mit den Investmentgesellschaften von ServiceNow und Workday. Nach der Übernahme soll TechWolf unter Vorstandschef Andreas De Neve eigenständig bleiben. Auch Kunden außerhalb des SAP-Ökosystems sollen die Plattform weiter nutzen können.

    An der Börse blieb die Begeisterung für SAP zuletzt verhalten. Die Aktie bewegte sich im Bereich von 185 bis 188 Euro und konsolidierte nach einer Erholung. Seit Jahresbeginn liegt sie trotz der jüngsten Kursgewinne im Minus. Der TechWolf-Deal dürfte für sich genommen kaum einen deutlichen Kurssprung auslösen: Das Unternehmen gilt als vergleichsweise klein, und der Kaufpreis ist unbekannt.

    Die Geschäftsentwicklung liefert bislang ein solides Fundament. Im zweiten Quartal wuchs der Cloud-Umsatz um 22 Prozent, der Current Cloud Backlog um 27 Prozent und der Gesamtumsatz um neun Prozent. Das IFRS-Betriebsergebnis stieg um acht Prozent. Am 21. Oktober nach Börsenschluss legt SAP die Zahlen für das dritte Quartal vor. Entscheidend wird sein, ob der Konzern das Cloud-Wachstum hält und seine KI-Investitionen zunehmend in zusätzliche Umsätze übersetzt.

    Parallel veröffentlichte SAP am 5. Oktober eine Zwischenmeldung zum Aktienrückkaufprogramm. Vom 28. September bis zum 2. Oktober kaufte der Konzern täglich 10.000 Aktien zurück. Der Durchschnittskurs lag bei 185,02 Euro; insgesamt belief sich das Volumen auf rund 9,25 Millionen Euro. Bis einschließlich 2. Oktober hatte SAP im laufenden Programm 8.945.886 Aktien erworben.



    SAP

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    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 187,3EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.




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