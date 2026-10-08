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    Gold trotz Preisrutsch: China kauft zum 23. Monat in Folge weiter zu

    Gold trotz Preisrutsch: China kauft zum 23. Monat in Folge weiter zu
    Foto: adobe.stock.com

    Chinas Zentralbank setzt ihre Goldkäufe fort und baut damit ihre Reserven trotz jüngster Preisschwankungen weiter aus. Im September erhöhte die People’s Bank of China ihre Bestände um 740.000 Unzen. Es war der 23. Monat in Folge mit einem Zuwachs. Die chinesische Notenbank zählt weltweit zu den größten Goldkäufern und hatte ihre Käufe nach dem Preisrückgang zuletzt verstärkt.

    Der Goldpreis verlor im September mehr als sechs Prozent. Höhere Energiepreise infolge des Nahostkonflikts schürten Inflationssorgen; zugleich belasteten steigende US-Zinsen das unverzinsliche Edelmetall. Zuletzt stabilisierte sich der Kurs jedoch: Am Montag kostete eine Feinunze in London rund 4.152 Dollar, im Marktbericht vom Dienstag wurden etwa 4.155 Dollar genannt. Unterstützung kam unter anderem von wachsenden Sorgen über die Staatsfinanzen und politischen Spannungen in Frankreich. Auch ein schwächer als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht verringerte die Zinserwartungen. Da Gold keine laufenden Erträge abwirft, gilt ein niedrigeres Zinsniveau tendenziell als vorteilhaft.

    Die Nachfrage institutioneller Anleger und Zentralbanken deutet weiterhin auf Vertrauen in die langfristige Rolle des Edelmetalls hin. Mehrere große Vermögensverwalter haben ihre Bestände nach dem Rückgang von der Marke von 4.000 Dollar wieder erhöht. Bundesbankpräsident Joachim Nagel verwies auf steigende Staatsschulden als einen Grund, weshalb Zentralbanken ihre Goldreserven ausweiten. In einer Umfrage des World Gold Council planten 45 Prozent von 74 befragten Notenbanken, im kommenden Jahr Gold zu kaufen – der höchste Anteil seit Beginn der Erhebung 2018. Nur eine Zentralbank erwog einen Abbau.

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    An den Aktienmärkten prägten zugleich Technologiewerte und Zinssorgen das Bild. Der Nasdaq Composite erreichte mit 27.477 Punkten einen neuen Schlussrekord. Anleger richteten den Blick auf starke Gewinne der KI-Branche; Nvidia legte gut zwei Prozent zu, SpaceX mehr als sieben Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen überschritt dagegen 5,3 Prozent und erreichte laut CNBC den höchsten Stand seit 2002. Hohe Renditen erhöhen die Konkurrenz für Aktien und verteuern Unternehmenskredite. Goldman Sachs erwartet für die S&P-500-Unternehmen im dritten Quartal dennoch ein Gewinnwachstum von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der DAX stieg am Dienstag auf rund 25.438 Punkte; der Nikkei gewann 1,05 Prozent. Brent-Öl kostete etwa 98,50 Dollar je Fass.

    Unternehmensseitig meldete die Stock Spirits Group erneut Auszeichnungen. Der Spirituosenhersteller erhielt zum dritten Mal in Folge EcoVadis-Gold und wurde in Polen und Tschechien als Top Employer 2026 zertifiziert. Mit 87 von 100 Punkten erzielte der Konzern seine bisher beste Nachhaltigkeitsbewertung. Laut Unternehmen gehört er damit zu den besten fünf Prozent aller bewerteten Firmen weltweit.



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    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 4.129USD auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.




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