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    Euro stürzt ab: Frankreichs Haushaltskrise schürt Angst vor 1,10 Dollar

    Euro stürzt ab: Frankreichs Haushaltskrise schürt Angst vor 1,10 Dollar
    Foto: adobe.stock.com

    ### Euro unter Druck: Frankreichs Haushaltsrisiken und starker Dollar belasten

    Der Euro ist zu Wochenbeginn auf den tiefsten Stand seit Mai 2025 gefallen. Im asiatischen Handel sank die Gemeinschaftswährung zeitweise um 0,8 Prozent auf 1,1161 US-Dollar und rutschte damit erstmals seit Monaten unter die Marke von 1,12 Dollar. Seit Mitte August hat der Euro mehr als fünf US-Cent eingebüßt. Im Januar hatte er zeitweise noch über 1,20 Dollar notiert.

    Auslöser der Schwäche sind wachsende politische und fiskalische Risiken in der Eurozone. Besonders Frankreich steht im Fokus. Anleger bezweifeln, dass Paris seine angespannte Haushaltslage dauerhaft unter Kontrolle bringen kann. Zugleich nimmt die politische Unsicherheit vor der nächsten Präsidentschaftswahl zu. Oppositionsparteien zeigen bislang wenig Bereitschaft, Kompromisse mit dem Lager des scheidenden Präsidenten Emmanuel Macron einzugehen. Umfragen sehen Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon als mögliche Kandidaten einer Stichwahl.

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    Die Nervosität ist am Anleihemarkt deutlich sichtbar: Der Renditeaufschlag französischer Staatsanleihen gegenüber vergleichbaren deutschen Bundesanleihen erreichte am Freitag den höchsten Stand seit 2011. Investoren sorgen sich, dass politische Spannungen notwendige Haushaltsreformen erschweren und die Finanzierungskosten weiter steigen lassen. Auch Berichte über mögliche vorgezogene Neuwahlen in Spanien schüren Zweifel an der politischen Stabilität der Eurozone.

    Die Sorgen um Frankreich griffen zuletzt zunehmend auf den Devisenmarkt über. JPMorgan-Strategen zufolge spiegelt der Euro die Verschlechterung am französischen Anleihemarkt möglicherweise noch nicht vollständig wider. Weitere Verluste könnten insbesondere gegenüber dem Schweizer Franken und dem japanischen Yen folgen. Gegenüber dem Franken gab der Euro bereits den dritten Handelstag in Folge nach.

    Eine vorübergehende Entspannung am französischen Bondmarkt stützte die Gemeinschaftswährung am Dienstag. Marine Le Pen stellte Haushaltspläne vor, die eine deutliche Verringerung des Defizits vorsehen. Am Mittwoch erklärte der Präsident der französischen Zentralbank, Frankreich befinde sich mit Blick auf sein Staatsdefizit in einer Risikozone. Der Haushaltsplan für 2027 sei wichtig, um die Finanzmärkte zu beruhigen. Für ein Eingreifen der Europäischen Zentralbank sehe er derzeit jedoch keinen Anlass. Auf seine Aussagen hin weitete der Euro seine Verluste etwas aus.

    Am Mittwochmorgen kostete ein Euro 1,1227 Dollar. Damit lag der Kurs über dem Tief vom Montag, blieb aber unter Druck. Auch die Stärke der US-Währung belastet: Höhere Renditen amerikanischer Staatsanleihen lenken Kapital in die Vereinigten Staaten. Zudem rechnen die Märkte mit weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank, um die Inflation einzudämmen. Der Dollar-Index stieg am Montag um 0,47 Prozent auf 102,37 Punkte und erreichte den höchsten Stand seit April 2025. Deutsche Produktionsdaten bewegten den Euro zuletzt kaum. Helaba-Experten halten nach dem Fall unter 1,12 Dollar einen Rückgang bis auf 1,10 Dollar für möglich.



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    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 1,120USD auf Forex (08. Oktober 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.




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