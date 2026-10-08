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    Rheinmetall startet Satellitenbau: Bundeswehr bekommt Radar aus dem All

    Rheinmetall startet Satellitenbau: Bundeswehr bekommt Radar aus dem All
    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall beschleunigt den Aufbau einer weltraumgestützten Radaraufklärung für die Bundeswehr. Weniger als ein Jahr nach der Vertragsunterzeichnung erreicht das Programm SPOCK-1 einen wichtigen Meilenstein: Die Streitkräfte erhalten direkten Zugriff auf mehrere eigens für sie vorgesehene Satelliten. Sie sollen die Systeme künftig eigenständig beauftragen können. Betreiber ist Rheinmetall ICEYE Space Solutions, ein Gemeinschaftsunternehmen des Düsseldorfer Rüstungskonzerns mit dem finnischen Raumfahrtunternehmen ICEYE.

    Die Satelliten nutzen Radar mit synthetischer Apertur (SAR). Anders als optische Systeme können sie damit auch bei Dunkelheit und durch Wolken hindurch Aufnahmen liefern. Das soll eine kontinuierliche Überwachung ermöglichen. Als mögliche Einsatzfelder nennt Rheinmetall den Schutz der Bundeswehrbrigade in Litauen sowie die Beobachtung der NATO-Ostflanke. SPOCK-1 steht für „SAR-Spacesystem for persistent operational tracking Stufe 1“ und bildet den Auftakt eines nationalen Radaraufklärungssystems.

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    Parallel zum Aufbau der operativen Fähigkeit hat die Produktion am Rheinmetall-Standort Neuss begonnen. Dort sollen Fertigung, Integration, Tests und Qualitätssicherung gebündelt werden. Das Unternehmen plant, mehrere Dutzend Satelliten pro Jahr herzustellen und für den Einsatz im Erdorbit zu qualifizieren. Mit der Fertigung in Deutschland will Rheinmetall nicht nur das konkrete Bundeswehrprogramm bedienen, sondern auch die industrielle Grundlage für weitere weltraumgestützte Aufklärung stärken.

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    Konzernchef Armin Papperger wertet den schnellen Zugang der Bundeswehr als Beleg für die zügige Umsetzung des Vorhabens. Der Produktionsstart zeige zudem, dass Rheinmetall Weltraumtechnologie nicht nur entwickeln, sondern auch industriell skalieren könne. ICEYE-Chef Rafal Modrzewski führt das Tempo auf die Verbindung der Betriebserfahrung seines Unternehmens mit der industriellen Kapazität Rheinmetalls zurück. Die Satelliten profitierten von den Erkenntnissen aus ICEYEs bestehender SAR-Konstellation für staatliche Kunden. Beide Unternehmen wollen den Ausbau fortsetzen.

    Der Start der Produktion fiel nach Einschätzung des Analysehauses Jefferies allerdings etwas später aus als ursprünglich geplant. Die Umstellung eines Teils der Kapazitäten in Neuss auf die Satellitenfertigung verlaufe dennoch relativ zügig, schrieb Analystin Chloe Lemarie. Jefferies bestätigte die Einstufung „Buy“ für die Rheinmetall-Aktie. Ein erster Satellitenstart mit einer Trägerrakete ist laut einem Bericht über das Neusser Werk für Anfang 2027 vorgesehen.

    Für Rheinmetall eröffnet das Projekt damit ein zusätzliches Geschäftsfeld neben dem klassischen Rüstungsgeschäft. Für die Bundeswehr bedeutet es einen direkteren Zugriff auf Aufklärungsdaten aus dem All und eine größere nationale Kontrolle über eine strategisch wichtige Fähigkeit. Wie schnell die geplante Konstellation tatsächlich wächst und welchen Umfang die langfristige Nachfrage erreicht, bleibt jedoch abzuwarten. Die Meldung beschreibt einen wichtigen Startpunkt – noch nicht den vollständigen Aufbau des Systems.



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