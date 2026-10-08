Kostensenkungen
Südzucker schreibt wieder schwarze Zahlen
- Südzucker erzielt 61 Millionen Euro Überschuss
- Ethanol und geringere Kosten stärken Ergebnis
- Operatives Ebitda steigt um gut 60 Prozent
MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Südzucker-Konzern hat sich im ersten Geschäftshalbjahr 2026/27 aus den roten Zahlen manövriert. In den sechs Monaten bis Ende August erwirtschafteten die Mannheimer unter dem Strich einen Überschuss von 61 Millionen Euro, wie sie am Donnerstag mitteilten. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte noch der schwache Zuckermarkt dem Unternehmen einen Verlust von 60 Millionen eingebrockt. Dieses Mal trieben unter anderem höhere Preise für Ethanol, ein starkes Spezialitätengeschäft und gesunkene Kosten das Ergebnis.
"Wir arbeiten in der gesamten Gruppe intensiv daran, unsere Effizienz zu steigern und Kosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter zu senken", sagte Südzucker-Chef Niels Pörksen laut Mitteilung. Dabei gebe es erste Erfolge. Der Manager bestätigte zugleich die bereits Ende September angehobenen Jahresziele. So soll der Umsatz bei 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro herauskommen. Davon sind im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 4,19 Milliarden Euro erreicht, damit lag der Erlös nur knapp unter dem Vorjahresniveau.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives Ebitda) erhöhte sich wie bereits bekannt um gut 60 Prozent auf 303 Millionen Euro. Im Gesamtjahr sind hier 540 bis 680 Millionen Euro angepeilt./tav
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie
Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,40 auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,750EUR. Von den letzten 4 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -27,13 %/+21,46 % bedeutet.
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Südzucker mit deutlichem Ergebnisanstieg im zweiten Quartal 2026/27
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
Mannheim, 28.09.2026https://www.suedzuckergroup.com/sites/default/files/2026-09/2026-09-28_Suedzucker%20mit%20deutlichem%20Ergebnisanstieg_Q2%2026-27.pdf
Die Südzucker AG verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 (1. Juni bis 31. August 2026) mit einem operativen Konzern-EBITDA von 168 Millionen Euro eine deutliche Verbesserung gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal (Q2 2025/26: 93 Millionen Euro).
Diese Verbesserung resultiert insbesondere aus den Segmenten CropEnergies und Spezialitäten. Im Segment CropEnergies trugen vor allem höhere Ethanolpreise zur positiven Entwicklung bei. Die Verbesserung im Segment Spezialitäten beruhte im Wesentlichen auf höheren Absatzmengen.
Auf Basis der Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal konkretisiert die Südzucker AG ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 (1. März 2026 bis 28. Februar 2027). Der Konzernumsatz wird in einer Bandbreite zwischen 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro erwartet (bisherige Bandbreite: 8,1 bis 8,5 Milliarden Euro) und die Bandbreite für das operative Konzern-EBITDA wird auf 540 bis 680 Millionen Euro eingegrenzt (bisherige Bandbreite: 480 bis 680 Millionen Euro).
Bei der Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 gilt es zu beachten, dass die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der aktuellen geopolitschen und weltwirtschaftlichen Situation auf den künftigen Geschäftsverlauf der Südzucker-Gruppe weiterhin schwer abschätzbar sind.
Quelle: https://www.suedzuckergroup.com/de/presse/suedzucker-mit-deutlichem-ergebnisanstieg-im-zweiten-quartal-202627
Ich hadere noch - nach einer Elliott Wellen Analyse sind 16,50 Euro drin (Quelle weiß ich nicht mehr) - die Frage ist nur wie lange es dauert und ob das Geld bis dahin woanders nicht besser angelegt ist.
Südzucker (SZU / DE0007297004) Elliott-Wellen-Analyse (Stand ca. September 2026, Kurs ~12,80–12,90 €).
Kursverlauf und relevante Punkte
- Mehrjahreshoch: ca. 18,93 € (Mai 2023).
- Tief: 8,92 € (Dezember 2025).
- Zwischenhoch: bis ca. 13,00–13,57 € (März/April 2026).
- Aktuell: Erholung aus dem Bereich um 11 € (August 2026) zurück an die Widerstandszone ~12,90–13,00 €; 52-Wochen-Spanne etwa 8,92–13,57 €.
Die Aktie hat nach dem starken Abverkauf 2023–2025 einen mehrmonatigen Boden gebildet und eine dynamische Erholung hingelegt (u. a. Gap-Close und inverse Kopf-Schulter-Muster mit Breakout).
Eine gängige Intermediate-Count (anlehnend an verfügbare Chart-Ideen, z. B. TradingView) sieht ungefähr so aus:
- Abwärtsbewegung vom Hoch ~18,93 € bis 8,92 €: Korrektur oder Impuls (je nach höherem Grad – oft als Wave A oder primäre Abwärtswelle 1/C gesehen).
- Erholung 8,92 → ~13,5 €: Wave B bzw. Wave 2 (oder Unterwelle 1 einer neuen Aufwärtssequenz). Hier wurde in Analysen ein 0,786-Retracement der vorherigen Abwärtswelle und eine 1,618-Extension als Cluster erwähnt.
- Aktuelle Phase (seit dem Hoch ~13,5 €): Korrektur (mögliche Wave C oder 2/4 innerhalb einer neuen Impulswelle). Die jüngste Erholung von ~11 € Richtung 13 € spricht eher für den Beginn oder die Fortsetzung einer bullischen Struktur (z. B. Start von Wave 3 oder C einer größeren Aufwärtskorrektur), sofern die Unterstützungen halten.
Alternative Counts sind möglich (z. B. komplexere WXY-Korrektur oder bereits laufender neuer Impuls ab dem Dezember-Tief). Elliott-Wellen sind subjektiv und hängen stark vom gewählten Grad und den Fibonacci-Clustern ab; Bestätigung kommt durch Preisaktion und Volumen.
- Unterstützung: 11,80–12,10 € (kurzfristig), 11,30–11,65 €, dann 10,80–11,20 € und der stärkere Bodenbereich ~9,80–11,00 € (Doppel-Support-Zone, Buchwert-Nähe in älteren Analysen).
- Widerstand: 12,90–13,20 € (aktuell getestet), 13,50–13,80 €, dann 14,15–14,60 € und höhere Ziele Richtung 15,50 € (z. B. 200-Monats-MA-Bereich in älteren Szenarien).
- Fibonacci-Cluster aus dem Abverkauf und der Erholung: 0,786-Retrace und 1,618-Extension wurden als relevante Zonen genannt.
Technische Indikatoren (Stand August/September 2026) zeigten zeitweise Strong-Buy-Signale bei gleitenden Durchschnitten und Oszillatoren, mit RSI im neutral-bullischen Bereich und positiven mittelfristigen Trends.
Bullisches Basisszenario (bevorzugt bei Halt über ~11,50–12 €):
Bodenbildung/Seitwärtsphase abgeschlossen, Fortsetzung der Erholung. Nächste Ziele 13,50–14,50 €, mittelfristig Richtung 15–16 € (oder höher bei Zuckerpreis-Stabilisierung und Diversifikationseffekten aus Fruit/Specialties/CropEnergies). Volumen bei Ausbrüchen und positive Fundamental-Revisionen (Analysten-Upgrades seit Juli 2026) stützen dies.
Bearisches/Tail-Risk-Szenario:
Bruch unter 11,30–11,00 € öffnet den Weg zurück Richtung 10 € oder tiefer (im Extremfall erneuter Test 8–9 € bei anhaltendem Zuckerpreisdruck). Das würde eher eine tiefere Korrektur (Wave C) bestätigen.
Fundamentale Treiber: Zuckerpreisdruck (Überangebot, EU-Prämien), aber Puffer durch Diversifikation (Fruit, Specialties, Bioethanol/CropEnergies). Guidance und Analysten sehen Erholungspotenzial; Kursziele der Analysten liegen im Schnitt um 12 € mit Spanne 9–15 €. Die Aktie notiert unter Buchwert in älteren Bewertungen und hat relative Stärke gezeigt.
Hinweis: Dies ist keine Anlageberatung, sondern eine technische/strukturelle Einschätzung auf Basis öffentlicher Kursdaten und Chart-Ideen. Elliott-Wellen sind interpretativ und können sich mit neuen Daten ändern. Prüfen Sie aktuelle Charts (z. B. TradingView SZU), Volumen und den Zucker-Future (#11) sowie eigene Risikomanagement-Regeln. Quellen umfassen Onvista, TradingView-Ideen, Company Reports und technische Übersichten (Stand September 2026).
Ein weiterer Schritt in der Diversifikation. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/agrana-will-sich-mit-aromahersteller-verstaerken;art15,4210285