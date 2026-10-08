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    Kostensenkungen

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    Südzucker schreibt wieder schwarze Zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Südzucker erzielt 61 Millionen Euro Überschuss
    • Ethanol und geringere Kosten stärken Ergebnis
    • Operatives Ebitda steigt um gut 60 Prozent
    Kostensenkungen - Südzucker schreibt wieder schwarze Zahlen
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Südzucker-Konzern hat sich im ersten Geschäftshalbjahr 2026/27 aus den roten Zahlen manövriert. In den sechs Monaten bis Ende August erwirtschafteten die Mannheimer unter dem Strich einen Überschuss von 61 Millionen Euro, wie sie am Donnerstag mitteilten. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte noch der schwache Zuckermarkt dem Unternehmen einen Verlust von 60 Millionen eingebrockt. Dieses Mal trieben unter anderem höhere Preise für Ethanol, ein starkes Spezialitätengeschäft und gesunkene Kosten das Ergebnis.

    "Wir arbeiten in der gesamten Gruppe intensiv daran, unsere Effizienz zu steigern und Kosten entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter zu senken", sagte Südzucker-Chef Niels Pörksen laut Mitteilung. Dabei gebe es erste Erfolge. Der Manager bestätigte zugleich die bereits Ende September angehobenen Jahresziele. So soll der Umsatz bei 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro herauskommen. Davon sind im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 4,19 Milliarden Euro erreicht, damit lag der Erlös nur knapp unter dem Vorjahresniveau.

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    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives Ebitda) erhöhte sich wie bereits bekannt um gut 60 Prozent auf 303 Millionen Euro. Im Gesamtjahr sind hier 540 bis 680 Millionen Euro angepeilt./tav

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

    Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 12,40 auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,750EUR. Von den letzten 4 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -27,13 %/+21,46 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverluste bis 11,86 Euro und den zuletzt genannten Kurs von 12,42 Euro. Hoffnung weckt der laut Beiträgen seit Anfang Juli um 40 % gestiegene Weltzuckerpreis. Diskutiert werden starke Quartalszahlen, die nur am unteren Ende erhöhte operative Ergebnisprognose 2026/27 sowie Risiken durch eine schwache Rübenernte und eine mögliche Zuckersteuer. Ein Teilnehmer nennt ein Kursziel von 9 Euro.

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    dpa-AFX
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