Kein Angebot, 5 Prozent gefordert: Warnstreiks in Metallbranche möglich

Die Arbeitgeber verweisen dagegen auf den erheblichen Kostendruck und die angespannte Lage der Industrie. Peter Sebastian Krause, Verhandlungsführer des baden-württembergischen Verbands Südwestmetall, erklärte, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stehe auf dem Spiel. Statt höherer Löhne seien Entlastungen für die Betriebe erforderlich. Auch die Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen betonten, dass die Arbeitskosten die Unternehmen belasteten. Gesamtmetall verweist auf den anhaltenden Verlust industrieller Arbeitsplätze und sieht wenig Spielraum für deutliche Lohnsteigerungen.

Die Tarifrunde der deutschen Metall- und Elektroindustrie ist ohne konkrete Lohnangebote der Arbeitgeber gestartet. In Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg trafen die Verhandlungspartner erstmals zusammen. Die IG Metall fordert für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten der Branche fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Angesichts der zuletzt gestiegenen Inflation gehe es mindestens darum, die Kaufkraft zu sichern. Auch die Sicherheit der Arbeitsplätze steht für die Gewerkschaft im Zentrum der Verhandlungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die wirtschaftliche Lage bildet den Hintergrund des Konflikts: Nach Angaben des Arbeitgeberverbands ist die Produktion der Metall- und Elektroindustrie 2026 bislang um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Sie liege damit weiterhin 15 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2018. Der Branche drohe das dritte Rezessionsjahr in Folge. Seit dem Beschäftigungshöchststand 2019 seien bundesweit bereits 350.000 Stellen weggefallen, davon 100.000 in Baden-Württemberg. Dort arbeiten rund 900.000 Menschen in der Branche, in Nordrhein-Westfalen etwa 640.000.

Vor dem Verhandlungsauftakt in Ludwigsburg demonstrierten nach Angaben der IG Metall rund 3.500 Beschäftigte. Bezirksleiterin Barbara Resch bezeichnete die Runde als Sicherheitstarifrunde und wies die Vorstellung zurück, die Beschäftigten müssten auf Einkommen verzichten. Die Gewerkschaft erklärte sich zugleich bereit, gemeinsam mit den Arbeitgebern bei der Politik für die Zukunft der Industrie einzutreten. Die zweite Verhandlungsrunde in Baden-Württemberg ist für den 27. Oktober angesetzt. Nach Ende der Friedenspflicht am 31. Oktober wären Warnstreiks möglich. Weitere erste Gespräche stehen unter anderem in Bayern sowie in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland an.

Unabhängig vom Tarifkonflikt meldete Mercedes-Benz einen weiteren Schritt seines Aktienrückkaufs. Vom 28. September bis einschließlich 2. Oktober erwarb der Konzern 875.000 eigene Aktien über den Handelsplatz Xetra. Die Tagesvolumina lagen zwischen 170.000 und 180.000 Stück; die gewichteten Durchschnittskurse bewegten sich zwischen 40,0162 und 41,5813 Euro. Seit Beginn des Programms am 1. September summiert sich der Rückkauf bis zum 2. Oktober auf 3.851.805 Aktien. Die Käufe erfolgen über ein beauftragtes Kreditinstitut. Die Mitteilung wurde am 5. Oktober veröffentlicht.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 39,77EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.