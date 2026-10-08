Lenzing: NN Group und Goldman Sachs reduzieren Positionen deutlich

Die niederländische NN Group hielt zum Stichtag noch 981.965 Stimmrechte, entsprechend 2,54 Prozent. Finanzinstrumente, die zusätzliche Stimmrechte repräsentieren, meldete der Konzern nicht. In der vorherigen Meldung waren 6,27 Prozent der Stimmrechte aus Aktien und 3,57 Prozent über Finanz- oder sonstige Instrumente ausgewiesen. Die aktuelle Beteiligung liegt damit deutlich unter den zuvor gemeldeten Werten. Die Mitteilung weist allerdings in der Zeile zur früheren Gesamtposition 6,27 Prozent aus – obwohl die dort genannten Einzelwerte zusammen 9,84 Prozent ergeben. Die Angaben sind an dieser Stelle nicht konsistent.

Die NN Group und Goldman Sachs haben ihre gemeldeten Positionen an der Lenzing AG deutlich reduziert. Beide Beteiligungsmeldungen beziehen sich auf eine Schwellenberührung am 2. Oktober 2026. Lenzing hat insgesamt 38.618.180 Stimmrechte ausgegeben.

Die Aktienposition der NN Group wird über mehrere Gesellschaften gehalten. Den größten Anteil entfällt laut Mitteilung auf die Nationale-Nederlanden Lebensverzekering Maatschappij mit 2,31 Prozent. Hinzu kommen 0,20 Prozent über die Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij und 0,03 Prozent über NN Re (Netherlands).

Auch Goldman Sachs meldete eine erheblich niedrigere Gesamtposition. Zum 2. Oktober entfielen auf den US-Finanzkonzern 2,75 Prozent der Stimmrechte aus Aktien, entsprechend 1.061.021 Stimmen. Weitere 1,11 Prozent repräsentierten Finanzinstrumente. Insgesamt belief sich die gemeldete Position damit auf 3,86 Prozent. In der vorherigen Meldung hatte Goldman Sachs noch 6,55 Prozent aus Aktien und 3,43 Prozent über Finanzinstrumente ausgewiesen; die Gesamtposition war mit 9,98 Prozent angegeben.

Zu den aktuell gemeldeten Instrumenten zählen Wertpapierleihe im Umfang von 299.207 Stimmrechten beziehungsweise 0,77 Prozent. Außerdem führt Goldman Sachs einen bar abgerechneten Swap mit einer Laufzeit bis zum 30. Januar 2036 auf. Dieser repräsentiert 129.523 Stimmrechte oder 0,34 Prozent. Anders als bei Aktienpositionen handelt es sich dabei um Finanzinstrumente; die Meldung weist sie gesondert aus.

Die Beteiligungen werden innerhalb des Goldman-Sachs-Konzerns über mehrere Tochtergesellschaften gehalten. Den größten ausgewiesenen Aktienanteil hält Goldman Sachs Asset Management B.V. mit 2,54 Prozent. Die Mitteilung nennt keine weiteren Kommentare zu den Veränderungen. Aus den veröffentlichten Zahlen allein geht nicht hervor, aus welchen konkreten Transaktionen die Rückgänge resultieren. Auch lässt sich daraus nicht ableiten, dass sämtliche gemeldeten Stimmrechte unmittelbar veräußert wurden, da ein Teil der Positionen auf Finanzinstrumente entfällt.

Die Lenzing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 12,58EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

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