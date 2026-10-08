Tanker unter Beschuss: Warum der Öltransport immer riskanter wird

Auch an anderen Abschnitten des Schwarzen Meeres wurden Schiffe getroffen. Bulgariens Ministerpräsident meldete Angriffe auf zwei Handelsschiffe vor der bulgarischen Küste; eines sank. Am Vortag war ein türkischer Frachter vor Rumänien beschädigt worden. Kiew macht das russische Militär für diese Attacken verantwortlich. Zugleich greifen ukrainische Kräfte nach eigenen Angaben seit Juli Schiffe an, die russisch kontrollierte Häfen anlaufen. Die gegenseitigen Angriffe treffen damit nicht nur militärische Ziele, sondern beeinträchtigen zunehmend den kommerziellen Schiffsverkehr und die Ausfuhr von Energie und Gütern.

Die Sicherheitslage an wichtigen Energie- und Handelsrouten bleibt angespannt. Vor der russischen Schwarzmeerküste nahe Sotschi geriet der liberianisch beflaggte Tanker *Aframax Rio* nach Angaben des russischen Transportministeriums durch einen Angriff unbemannter Boote in Brand. Die 23 Besatzungsmitglieder aus Indien wurden gerettet. Ein Löscheinsatz war zunächst wegen der Stärke des Feuers nicht möglich. Die ukrainische Website BlackSeaNews ordnet das Schiff der russischen Schattenflotte zu. Unabhängig bestätigt ist diese Zuordnung nicht.

Für den Ölmarkt ist entscheidend, ob Rohöl gefördert, transportiert und verarbeitet werden kann. Angriffe, Umleitungen und höhere Versicherungs- oder Frachtkosten können das Angebot am Zielmarkt verknappen, selbst wenn Förderanlagen weiterlaufen. In einem in der Vorlage zitierten Anlegerbeitrag wird auf einen möglichen Engpass bei Tankern verwiesen: Sofort verfügbare Schiffe könnten besonders gefragt sein, während volle Lagertanks im Nahen Osten im Extremfall Förderkürzungen erzwingen würden. Das sind Risiken und Einschätzungen, keine bestätigten Folgen der aktuellen Meldungen.

Zusätzliche Unsicherheit besteht rund um die Straße von Hormus und die Meerenge Bab al-Mandab. Kanzler Friedrich Merz reagierte zurückhaltend auf Berichte jemenitischer Regierungstruppen, sie hätten Gebiete am Bab al-Mandab eingenommen. Eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus ohne Gebühren sei zentral, sagte er; von einer Lösung sei man aber entfernt. Die Huthi-Miliz beschießt nach Militärangaben wieder Ziele in Saudi-Arabien. Riad meldete abgefangene Raketen. Bei Angriffen auf die Flughäfen Riad und Abha starben laut saudischer Luftfahrtbehörde drei Menschen. Die Urheber wurden in der Mitteilung nicht genannt; die Huthi hatten zuvor Angriffe für sich beansprucht.

Gleichzeitig berichtet der zitierte Beitrag, Saudi Aramco habe den Novemberpreis für Arab Light in Asien auf den niedrigsten Stand seit sechs Jahren gesenkt. Der größere Abschlag könnte auf Wettbewerb um Marktanteile hindeuten. Sinkende Verkaufspreise und steigende Transportkosten können also gleichzeitig auftreten: Der erste Faktor spiegelt Angebots- und Nachfrageerwartungen wider, der zweite die schwierige Logistik. Für Energieunternehmen können höhere Preise oder Frachtraten kurzfristig günstig sein; für Raffinerien, Verbraucher und Volkswirtschaften bedeuten sie dagegen höhere Kosten und größere Unsicherheit.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 102,7USD auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.