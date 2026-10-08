Deutz plant Stellenabbau in Köln – Berenberg hebt Kursziel auf 16,50 Euro

Am Kölner Stammsitz plant Deutz nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur zugleich ein weiteres Sparprogramm. Bis Ende 2028 sollen dort voraussichtlich 130 bis 200 Stellen wegfallen. Im Maximalfall könnten es 300 sein; ein Abbau in dieser Größenordnung gilt den informierten Kreisen zufolge jedoch als unwahrscheinlich. Ein Unternehmenssprecher wollte sich dazu nicht äußern. Erst kürzlich waren rund 100 Stellen weggefallen. In Köln beschäftigt Deutz derzeit etwa 2.600 Menschen.

Deutz steht vor einem weiteren Stellenabbau am Kölner Stammwerk – während die Privatbank Berenberg die Perspektiven des Motorenbauers optimistischer beurteilt. Der Analyst Lasse Stueben hob das Kursziel für die Aktie von 13 auf 16,50 Euro an und bestätigte die Empfehlung „Buy“. Seine Bewertung habe vor knapp einem Jahr unter dem Titel „Eine Transformationsgeschichte“ begonnen, schrieb er in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die im Juli bekannt gegebene Übernahme des Flensburger Rüstungskonzerns FFG sei ein wesentlicher Schritt in diesem Wandel. Sie erhöhe Deutz’ Engagement im Verteidigungssektor und verbessere das Margenprofil erheblich.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Betroffen sein soll das Geschäft mit kleinen Motoren, die unter anderem in Traktoren und Hubwagen eingesetzt werden. Die Nachfrage in diesem Bereich ist schwach. Das geplante Programm reagiert damit auf eine Geschäftssparte, die hinter der Entwicklung des Gesamtkonzerns zurückbleibt. Zudem ist der Wettbewerb bei kleinen Motoren stärker als bei größeren Aggregaten, deren Entwicklung technisch anspruchsvoller ist und in denen weniger Anbieter konkurrieren.

In der ersten Hälfte des Jahres 2026 entwickelte sich Deutz insgesamt dennoch positiv: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um rund zehn Prozent auf etwa 1,1 Milliarden Euro. Der Gewinn vervierfachte sich auf rund 34 Millionen Euro. Besonders dynamisch und profitabler waren laut dpa-AFX die Bereiche Energie, Defence und Service. Das Segment Engines, zu dem das Geschäft mit den kleinen Motoren zählt, schnitt dagegen deutlich schwächer ab.

Der Personalabbau verdeutlicht damit die unterschiedliche Lage innerhalb des Unternehmens: Während Deutz mit FFG seine Position im Rüstungsbereich ausbaut und Berenberg darin einen Beitrag zu besseren Margen sieht, muss das traditionelle Motorengeschäft Kosten an die schwächere Nachfrage anpassen. Die Maßnahmen treffen einen Teil des Kölner Kerngeschäfts, obwohl der Konzern seine Erlöse zuletzt steigern konnte. Weltweit beschäftigte Deutz zum 30. Juni rund 6.300 Mitarbeiter. Die geplanten Einschnitte in Köln sollen sich über mehrere Jahre erstrecken und hängen mit dem anhaltenden Druck im Kleinmotorensegment zusammen. Berenbergs höhere Bewertung spiegelt vor allem die strategische Bedeutung der FFG-Übernahme wider, nicht eine gleichmäßige Erholung sämtlicher Geschäftsbereiche. Die Analysten halten an ihrer Kaufempfehlung fest.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 11,05EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

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