Führungswechsel bei Blue Cap: Diekmann übernimmt Strategie und Finanzen

Als Nachfolger entsendet der Aufsichtsrat dessen Vorsitzenden Dr. Christian Diekmann mit Wirkung zum 9. Oktober in den Vorstand. Die Bestellung erfolgt nach § 105 Absatz 2 des Aktiengesetzes. Diekmann soll dort insbesondere die Ressorts Strategie und Finanzen verantworten. Er steht seit 2024 an der Spitze des Aufsichtsrats und bringt Erfahrung in der Restrukturierung mittelständischer Unternehmen sowie in der Führung von Unternehmensgruppen mit. Zu seinen früheren Stationen zählen die börsennotierte Max Automation SE, bei der er Vorstandschef war, und die Zertus Gruppe, für die er als Finanzvorstand tätig war.

Bei der Münchner Beteiligungsgesellschaft Blue Cap kommt es zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze. Vorstandschef Dr. Henning von Kottwitz scheidet mit Ablauf des 8. Oktober aus dem Vorstand aus. Darauf verständigten sich der Manager und der Aufsichtsrat am 6. Oktober. Gründe für den Schritt nannte das Unternehmen nicht.

Der bisherige Vorstand bleibt teilweise unverändert: Henning Eschweiler ist weiterhin Chief Operating Officer und verantwortet das operative Beteiligungsmanagement. Zusätzlich übernimmt er ab dem 9. Oktober den Bereich Fusionen und Übernahmen (M&A). Damit werden die Aufgaben nach dem Ausscheiden von von Kottwitz zwischen Diekmann und Eschweiler neu verteilt.

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Michael Schieble begründete die Entscheidung mit Diekmanns Kenntnis des Unternehmens und dessen Potenzial. Er solle die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells vorantreiben. Diekmann selbst sieht Blue Cap als Investor für sogenannte Sondersituationen gut positioniert. Viele grundsätzlich zukunftsfähige Unternehmen stünden angesichts industrieller Umbrüche und struktureller Probleme unter Druck. Blue Cap wolle dort mit seinem Geschäftsmodell ansetzen, den Industriestandort Deutschland stärken und Wert für die Aktionäre schaffen.

Der Aufsichtsrat dankte von Kottwitz für dessen Arbeit. Die Gesellschaft sei insbesondere durch die während seiner Amtszeit umgesetzten Transaktionen für die weitere Entwicklung gut aufgestellt, hieß es. Angaben zu konkreten Transaktionen, zur künftigen Strategie oder zu finanziellen Auswirkungen des Führungswechsels machte Blue Cap nicht.

Die 2006 gegründete Blue Cap investiert in mittelständische B2B-Unternehmen in Sondersituationen, begleitet deren Entwicklung und strebt später einen gewinnbringenden Verkauf an. Die Zielunternehmen sitzen in der DACH-Region und erzielen üblicherweise 20 bis 200 Millionen Euro Umsatz. Blue Cap hält meist Mehrheiten an sechs Beteiligungen in Bereichen wie Kunststoff- und Produktionstechnik, Life Sciences und Unternehmensdienstleistungen. Der Konzern beschäftigt rund 2.000 Mitarbeitende. Die Aktie wird unter anderem im Börsensegment Scale in Frankfurt und im m:access in München gehandelt.

Die Blue Cap Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,70EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

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