Gold-ETFs - Rekordzufluss trotz Preisrückgang

31 Milliarden Dollar Rekordzufluss trotz Preisrutsch: Während der Goldpreis im September um 8,5 Prozent auf 4.176 US-Dollar absackte, strömten im dritten Quartal historische 31 Milliarden US-Dollar in physische Gold-ETFs. Auslöser dieser extremen Divergenz waren spekulative Verkäufe am Terminmarkt und 5,3 Prozent US-Anleiherenditen – während langfristige Investoren die weltweiten ETF-Bestände auf das Allzeithoch von 4.256 Tonnen trieben.

Terminmarkt gegen physische Kaufwelle: Neben einer britischen Kaufoffensive fingen anhaltende Zentralbankkäufe (39 Tonnen im August) und asiatische Aufschläge den Verkaufsdruck nahtlos ab. Weil der Rücksetzer rein von Papiergold getrieben wurde, während die physische Nachfrage boomt, bietet dieser intakte Boden Rohstoffinvestoren einen erstklassigen fundamentalen Hebel für die nächste Aufwärtswelle bei Edelmetallen und Minenaktien.

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Gold-ETFs: 31 Mrd. US-Dollar Zufluss trotz Preisrückgang

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