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    Herbstprojektion und Zahlenflut: Das bringt der Donnerstag

    Herbstprojektion und Zahlenflut: Das bringt der Donnerstag
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    **Herbstprojektion und Unternehmenszahlen prägen den Donnerstag**

    Am Donnerstag, dem 8. Oktober, stehen neben mehreren Unternehmensberichten wichtige deutsche Konjunktur- und Politiktermine im Mittelpunkt. Um 12.15 Uhr stellt die Bundesregierung ihre Herbstprojektion vor. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche wird daran teilnehmen. Die Einschätzung dürfte Hinweise auf die wirtschaftlichen Erwartungen der Regierung geben. Außerdem veröffentlicht Creditreform eine Studie zur Lage und Finanzierung des Mittelstands im Herbst 2026.

    Bei den Unternehmen legt Südzucker am Morgen detaillierte Zahlen für das zweite Quartal vor. Tesco veröffentlicht Halbjahreszahlen, Imperial Brands berichtet über den Umsatz im vierten Quartal. Am Mittag folgen die Quartalszahlen des US-Getränke- und Lebensmittelkonzerns PepsiCo. Samsung Electronics will vorläufige Zahlen für das dritte Quartal vorlegen; TSMC veröffentlicht seinen September-Umsatz. Mercedes-Benz informiert am späten Nachmittag bei einem sogenannten Pre-Close-Call über das dritte Quartal. Airbus meldet Auslieferungen und Aufträge für September. Verbio veranstaltet einen Kapitalmarkttag.

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    Auch Konjunkturdaten aus mehreren Regionen stehen an: Japan veröffentlicht in der Nacht Handels- und Leistungsbilanzdaten für August. In Deutschland werden am Morgen die Handelsbilanz für August und der Lkw-Maut-Fahrleistungsindex für September bekanntgegeben. Aus den USA kommen am Nachmittag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie Daten zu Großhandelsumsätzen und Lagerbeständen.

    Weitere Termine betreffen Recht, Handel und Politik. Der Bundesgerichtshof prüft, ob Drittanbieter für die Speicherung von Cookies haften. Crédit Agricole stellt ein neues Privatkundenangebot für Deutschland vor. Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den britischen Premierminister Andrew Burnham. EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič reist zu Gesprächen nach Peking; außerdem tagt die Euro-Gruppe.

    Im weiteren Verlauf des Oktobers verdichtet sich die Berichtssaison. Am 13. Oktober veröffentlichen unter anderem JPMorgan, Wells Fargo und Goldman Sachs Quartalszahlen. Einen Tag später stehen ASML sowie mehrere US-Banken auf der Agenda. Am 15. Oktober berichten unter anderem Abbott Laboratories und Alcoa. TSMC legt am 16. Oktober Quartalszahlen vor.

    Bei den Konjunkturdaten gelten die US-Verbraucherpreise am 14. Oktober, der US-Einzelhandelsumsatz am 15. Oktober sowie Chinas Wachstums-, Produktions- und Einzelhandelsdaten am 19. Oktober als wichtige Veröffentlichungen. In Deutschland folgen am 20. Oktober die Erzeugerpreise und die ZEW-Konjunkturerwartungen. Für denselben Tag sind außerdem zahlreiche US-Unternehmensberichte geplant, darunter von General Motors, Netflix und United Airlines. Am 21. Oktober stehen unter anderem Quartalszahlen von SAP und Tesla an. Die Termine bieten damit einen breiten Überblick über die Lage von Unternehmen und Volkswirtschaften, enthalten jedoch noch keine Ergebnisse.



    Weizen

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    ISIN:XD0002742308WKN:530278

    Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 681,8PKT auf Ariva Indikation (07. Oktober 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.






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