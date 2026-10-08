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    LANXESS: Spekulative Kaufempfehlung – Analysten sehen 21 Euro

    LANXESS: Spekulative Kaufempfehlung – Analysten sehen 21 Euro
    Foto: LANXESS

    ### Chemiebranche vor einem Umbau – LANXESS mit spekulativer Kaufempfehlung

    Parmantier & Cie. Research sieht den deutschen Chemiesektor vor einem möglichen Wendepunkt, erwartet aber keine einfache, konjunkturgetriebene Erholung. Der am 6. Oktober veröffentlichte Branchenbericht „European Chemicals: The 2027 Cycle“ beschreibt einen Zyklus, der stärker von Restrukturierungen, Kapazitätsabbau, operativer Effizienz und Bilanzmaßnahmen geprägt sein könnte. Für LANXESS nennt die Mitteilung eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 21 Euro.

    Die Analysten unterscheiden zwischen kurzfristigen Ergebnisverbesserungen und einer nachhaltigen Erholung. Steigende Produktmargen oder geringere Kosten könnten zwar vorübergehend die Gewinne stützen. Entscheidend sei jedoch, ob Unternehmen zugleich höhere Absatzmengen, stabile Margen und eine verlässliche Cash-Generierung erreichen. Ein gutes Quartal allein reiche nicht aus, um die längerfristige Wettbewerbsfähigkeit zu belegen.

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    Der 76-seitige Bericht untersucht fünf zentrale Einflussfaktoren: Energie- und Rohstoffkosten, chinesische Produktionskapazitäten und Exportdruck, Auslastung und Fixkostendegression, Portfolioverkäufe sowie mögliche Zusammenschlüsse. Dabei geht es unter anderem darum, ob Kostenvorteile dauerhaft sind, wie stark europäische Anbieter dem Importwettbewerb ausgesetzt sind und ob Restrukturierungen tatsächlich den freien Cashflow verbessern. Auch niedrige Bewertungsmultiplikatoren seien nicht automatisch ein Kaufsignal: Sie könnten Erholungspotenzial anzeigen, aber ebenso eine sogenannte Bewertungsfalle.

    Für LANXESS lautet die Einstufung in der Empfehlungstabelle „Kaufen (spek.)“, mit einem Zwölfmonatskursziel von 21 Euro. Der Bericht stuft außerdem BASF und Wacker Chemie mit „Kaufen“ ein; Evonik, K+S und AlzChem erhalten „Halten“, SGL Carbon ebenfalls eine spekulative Kaufempfehlung. Eine Verkaufsempfehlung enthält die Tabelle nicht. Die Angaben beruhen auf Xetra-Schlusskursen vom 1. Oktober 2026.

    Bei BASF und Evonik behandelt die Studie eine mögliche Transaktion als potenziellen Katalysator. Festgehalten werden eine unverbindliche Kontaktaufnahme und Sondierungsgespräche. Eine vereinbarte oder unterzeichnete Transaktion liegt demnach nicht vor; Bedingungen, Finanzierung, Synergien und Zeitplan seien offen. Auch BASFs geplante Abspaltung von Agricultural Solutions dient als Fallbeispiel für mögliche Wertrealisierung und Bilanzstärkung. Ein Börsengang oder konkrete Erlöse werden jedoch nicht als gesichert dargestellt.

    Als Risiken nennt Parmantier ungünstige Energiekosten, erneuten Exportdruck, schwache Cash-Konversion, Verzögerungen bei Abspaltungen und eine übermäßige Verschuldung durch Übernahmen. Der Bericht sei kein pauschal positives Branchenvotum und verspreche keine Erholung.

    Die Mitteilung enthält zudem unterschiedliche Angaben zum Anlagehorizont: Im einleitenden Ratingkopf stehen sechs Monate, während Empfehlungstabelle und Berichtstext zwölf Monate nennen. Außerdem wird die LANXESS-Einstufung dort als spekulativ ausgewiesen. Die Research-Mitteilung ist keine individuelle Anlageberatung; Prognosen und Szenarien sind keine Garantien.



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    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 12,95EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.




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