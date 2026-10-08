Hensoldt-Aktie: Jefferies sieht Einstiegschance – doch der Umbau zählt

Goldman Sachs nahm Hensoldt am Dienstag erstmals in die Bewertung auf. Die US-Bank vergab ein neutrales Votum und setzte das Kursziel auf 85 Euro. Das Unternehmen biete einen fokussierten Zugang zu steigenden europäischen Verteidigungsausgaben und verfüge über etablierte Positionen in seinen Geschäftsbereichen. Die Bewertung bilde jedoch ein weitgehend ausgewogenes Verhältnis von Chancen und Risiken ab.

Die Einschätzungen zur Hensoldt-Aktie werden zuversichtlicher. Jefferies stufte den Rüstungselektronikkonzern von „Hold“ auf „Buy“ hoch und bestätigte das Kursziel von 98 Euro. Analyst Ben Brown wertet den jüngsten Kursrückgang als attraktive Einstiegsmöglichkeit. Hensoldt übertreffe bereits die in der Prognose für 2026 angelegten Werte; auch der mittelfristige Ausblick erscheine belastbarer als bei Wettbewerbern. Vor dem Kapitalmarkttag im November und möglichen neuen Aufträgen sieht Jefferies weiteres Kurspotenzial.

### Hensoldt: Analysten sehen Einstiegschance – der Umbau der Verteidigung bleibt entscheidend

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In einem Anlegerbeitrag werden zudem positivere Einschätzungen der Bank of America angeführt: Sie habe das Votum von „Neutral“ auf „Buy“ angehoben, das Kursziel auf 94 Euro erhöht und Hensoldt in ihre „Best Ideas“-Liste aufgenommen. Als Begründung nennt der Beitrag eine stärkere Präferenz für Sensorik, Radar, Aufklärung, Vernetzung und elektronische Kampfführung gegenüber klassischen Plattform- und Komponentenherstellern. Diese Angaben stammen aus dem Forumseintrag und sind hier nicht unabhängig bestätigt.

Neben den Börsenperspektiven steht die Frage im Mittelpunkt, wie höhere Verteidigungsausgaben tatsächlich in militärische Fähigkeiten umgesetzt werden. Hensoldt-Chef Oliver Dörre argumentiert, Deutschland müsse nicht nur aufrüsten, sondern seine Streitkräfte grundlegend umbauen. Zwar solle der Verteidigungsetat bis 2029 deutlich steigen; entscheidend sei jedoch, ob Mittel rechtzeitig und wirksam eingesetzt würden. Besonders bei der Luftverteidigung seien Masse, schnelle Innovationszyklen und das Zusammenspiel von Sensoren, Führungssystemen und Waffen gefragt.

Dörre räumt zugleich Versäumnisse der Branche ein: Zu lange seien hochentwickelte Systeme in kleinen Stückzahlen gebaut und geschlossene Lösungen verteidigt worden. Nötig seien größere Produktionskapazitäten, verlässliche Lieferketten und offene Schnittstellen zwischen Streitkräften, Behörden, etablierten Unternehmen und Start-ups. Hensoldt habe nach seinen Angaben zwischen 2023 und 2025 rund eine Milliarde Euro in Technologie, Lieferketten und Infrastruktur investiert und mehrere Tausend Beschäftigte eingestellt.

Anleger diskutieren derweil, ob der Rüstungsboom bereits seinen Höhepunkt erreicht hat. Ein Forennutzer verweist auf starke Kursschwankungen und fehlende nachhaltige Entwicklung. Andere sehen im gefüllten Auftragsbuch und in den Quartalszahlen Anhaltspunkte für weiteres Wachstum. Spekulationen über mögliche, nicht öffentlich bestätigte Verträge sollten davon getrennt betrachtet werden. Für die Bewertung dürften letztlich Auftragsumsetzung, Ertragsentwicklung und die Fähigkeit zur industriellen Skalierung entscheidend sein.

Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 75,34EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

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