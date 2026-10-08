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    PTC-Übernahme: JPMorgan bremst Schneider Electric, Deutsche bleibt bullish

    PTC-Übernahme: JPMorgan bremst Schneider Electric, Deutsche bleibt bullish
    Foto: Schneider Electric GmbH

    **Schneider Electric: PTC-Übernahme sorgt für unterschiedliche Analystenurteile**

    Die geplante Übernahme des US-Softwareanbieters PTC hat die Einschätzung der Schneider-Electric-Aktie durch Analysten verändert. Im Mittelpunkt der Kritik steht die Frage, ob der Zukauf strategisch zum bisherigen Wachstumskurs des französischen Technologiekonzerns passt. Während JPMorgan seine zunächst positive Haltung später aufgab und das Kursziel senkte, hält Deutsche Bank Research an ihrer Kaufempfehlung fest. Beide Häuser sehen die Reaktion des Marktes auf die Transaktion allerdings als überzogen an.

    JPMorgan stufte Schneider Electric von „Overweight“ auf „Neutral“ herab und reduzierte das Kursziel von 345 auf 310 Euro. Analyst Phil Buller bezeichnete PTC zwar als guten Vermögenswert. Auch der Kursrückgang der Schneider-Aktie sei übertrieben gewesen. Das Papier habe sich zuvor jedoch bereits stark entwickelt. Die bisherige Anlagebegründung habe vor allem auf dem organischen Wachstum des Energiemanagementgeschäfts beruht. Mit PTC baue Schneider nun stärker den Industrieautomatisierungsbereich aus, den Buller als weniger attraktiv einschätzt. Im Branchenvergleich zieht er deshalb inzwischen den Konkurrenten Legrand vor.

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    In einer früheren Einschätzung hatte JPMorgan die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 345 Euro noch bestätigt. Buller argumentierte damals, PTC sei ein Qualitätsunternehmen und die Aktivitäten beider Firmen ergänzten sich eher, als dass sie sich überschnitten. Große Übernahmen stießen bei europäischen Investoren zwar üblicherweise nicht auf Begeisterung. Schneider habe mit früheren Transaktionen jedoch strategisch überzeugt. Die spätere Herabstufung macht deutlich, dass JPMorgan die Chancen des Zukaufs weiterhin anerkennt, die Folgen für das bisherige Investmentprofil aber kritischer bewertet.

    Deutsche Bank Research belässt Schneider Electric dagegen auf „Buy“ und nennt ein Kursziel von 325 Euro. Analyst Gael de-Bray bezeichnete die Übernahme in seiner Einschätzung als böse Überraschung. Sie belaste den zuvor überzeugenden Anlagehintergrund, der auf dem Wachstum aus eigener Kraft beruht habe. Aus Sicht der Bank ist insbesondere erklärungsbedürftig, weshalb Schneider Milliarden in ein Industriesoftwaregeschäft investiert, das weniger attraktiv erscheine als das Kerngeschäft mit Elektrifizierungshardware. Zusätzlich falle der Schritt in eine Phase, in der Sorgen über mögliche Verwerfungen durch künstliche Intelligenz im Softwaresektor zunähmen.

    Die unterschiedlichen Urteile spiegeln damit einen Zielkonflikt wider: PTC gilt als hochwertiger Anbieter und könnte das Angebot von Schneider ergänzen. Zugleich verschiebt die Übernahme den strategischen Schwerpunkt und wirft Fragen zu Wachstum, Kapitalverwendung und Softwareperspektiven auf. Für Anleger bleibt entscheidend, ob der Zukauf langfristig zusätzlichen Wert schafft, ohne die Dynamik des etablierten Energiemanagementgeschäfts zu schwächen. Bis dahin gehen die Analysten zwar von einer übertriebenen negativen Kursreaktion aus, bewerten die strategischen Risiken jedoch unterschiedlich.



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