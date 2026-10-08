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    Lufthansa im Gegenwind: Kursrisiken, Gerichtsurteil und Ruf nach Hilfen

    Lufthansa im Gegenwind: Kursrisiken, Gerichtsurteil und Ruf nach Hilfen
    Foto: Boris Roessler - dpa

    Bernstein Research belässt die Lufthansa-Aktie auf „Market-Perform“ und bestätigt das Kursziel von neun Euro. Für das dritte Quartal rechnet Analyst Alex Irving mit einem uneinheitlichen Bild bei Europas Fluggesellschaften. Die Nachfrage sei robust; besonders im Nordatlantikgeschäft helfe eine niedrige Vergleichsbasis des Vorjahres. Dieser Rückenwind werde jedoch durch den jüngsten Anstieg der Kerosinpreise aufgezehrt. Die höheren Treibstoffkosten dürften den Ergebnissen im kommenden Jahr erheblichen Gegenwind bereiten. Für Lufthansa sieht Irving zudem Risiken bei der Erreichung der Jahresziele. Die Einschätzung signalisiert damit weder eine klare Kaufempfehlung noch eine Verkaufsempfehlung, sondern eine abwartende Haltung angesichts starker Nachfrage und zugleich steigender Kosten. Das Kursziel steht für eine neutrale Bewertung der Aktie.

    Im Prozess um zusätzliche Schmerzensgeldzahlungen nach dem Absturz einer Germanwings-Maschine im März 2015 hat das Landgericht Braunschweig die Klage von 30 Angehörigen abgewiesen. Die Kläger hatten jeweils bis zu 110.000 Euro vom Bund verlangt. Sie argumentierten, die Flugtauglichkeit des Co-Piloten sei unzureichend überwacht und mögliche psychische Erkrankungen seien bei flugmedizinischen Untersuchungen nicht ausreichend berücksichtigt worden. Nach Auffassung der Kammer scheiden Amtshaftungsansprüche gegen die Bundesrepublik aus, weil gleichwertige Ersatzansprüche gegen Germanwings vorrangig seien. Das Gericht verwies unter anderem auf das Montrealer Übereinkommen zur Haftung im internationalen Luftverkehr. Bei dem Unglück starben alle 150 Menschen an Bord, nachdem der Co-Pilot das Flugzeug absichtlich in den französischen Alpen gegen einen Berg gesteuert hatte. Die Angehörigen betonen, es gehe ihnen nicht primär um Geld, sondern um Aufklärung staatlicher Kontrollmechanismen und Konsequenzen für die Sicherheit. Der Klägeranwalt prüft eine Berufung, die binnen eines Monats eingelegt werden kann.

    Der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) fordert, Länder und Regionen sollten unrentable Verbindungen zu kleineren und mittleren Flughäfen gezielt bezuschussen. Damit solle die regionale Wirtschaft besser an internationale Drehkreuze angebunden werden. Hohe Kerosinpreise und staatliche Gebühren hätten viele Strecken unwirtschaftlich gemacht. Der Verband nennt keine konkreten Routen, verweist aber auf Bremen, wo Lufthansa zeitweise die Frankfurt-Verbindung gestrichen hatte, sowie auf Dresden und Münster/Osnabrück. In Paderborn sei die Wiederaufnahme der München-Verbindung gescheitert. In der EU gebe es derzeit 165 subventionierte Strecken mit sogenannten Public Service Obligations (PSO), vor allem in Frankreich, Spanien, Italien und Griechenland. Deutschland habe seit der Einstellung der Strecke Erfurt–München im Jahr 2011 keine geförderte Verbindung mehr.

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    Die Debatte berührt auch Klimaschutz und die Zukunft des innerdeutschen Flugverkehrs: Die angebotenen Sitzplätze lägen laut BDL rund halb so hoch wie vor der Pandemie. Die Branche sieht Gebühren als Bremse der Erholung; die Regierung hatte zuletzt einen Teil der Luftverkehrsteuer-Erhöhung weitgehend zurückgenommen.



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    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 7,384EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.





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