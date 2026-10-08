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    BASF-Fantasie stützt Evonik: Berenberg hebt Aktie auf „Hold“

    BASF-Fantasie stützt Evonik: Berenberg hebt Aktie auf „Hold“
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Berenberg hebt Evonik hoch – BASF-Interesse stützt die Aktie

    Die Privatbank Berenberg hat ihre Einschätzung für Evonik angehoben: Die Aktie wird nun mit „Hold“ statt „Sell“ bewertet. Zugleich erhöhte Analyst Sebastian Bray das Kursziel von 15,50 auf 20 Euro. Ausschlaggebend sei das Übernahmeinteresse des Chemiekonzerns BASF. Die Aussicht auf Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss in den kommenden Monaten bilde nach Einschätzung des Analysten eine Art Kursuntergrenze – selbst dann, wenn die Preise für Methioninprodukte nachgäben. Die Hochstufung signalisiert damit weniger eine grundlegende Verbesserung des operativen Umfelds als eine veränderte Einschätzung des Übernahmerisikos und möglicher Transaktionsfantasie.

    Am 6. Oktober veröffentlichte Parmantier & Cie. einen 76-seitigen Branchenbericht zum deutschen Chemiesektor und stufte Evonik ebenfalls auf „Halten“ ein. Das Kursziel beträgt 20,50 Euro. Die Angaben zum Anlagehorizont sind in der Mitteilung nicht einheitlich: Die Einzelempfehlung weist sechs Monate aus, während die Übersicht der Kursziele einen Zwölfmonatshorizont nennt. Für BASF lautet das Votum „Kaufen“ bei einem Ziel von 59 Euro. Auch Wacker Chemie erhält eine Kaufempfehlung; LANXESS und SGL Carbon werden spekulativ zum Kauf empfohlen. K+S und AlzChem stuft das Haus auf „Halten“.

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    Der Branchenprimer sieht den Chemiezyklus 2027 nicht als einfache Erholung, sondern als Phase tiefgreifender Veränderungen. Restrukturierungen, operative Verbesserungen, Kapazitätsabbau, Portfolioverkäufe, Schuldenreduzierung und selektive Übernahmen könnten die Entwicklung stärker prägen als ein bloßer Anstieg der Nachfrage. Entscheidend sei, ob bessere Ergebnisse tatsächlich auf höheren Absatzmengen, stabileren Margen und nachhaltigem Cashflow beruhten – oder lediglich auf vorübergehenden Angebotsengpässen und günstigen Produktspreads.

    Die Analyse betrachtet unter anderem Energie- und Rohstoffkosten, den Wettbewerbsdruck durch chinesische Kapazitäten sowie die Auslastung europäischer Anlagen. Ebenso geht es um den Zusammenhang zwischen Effizienzprogrammen, Investitionen und freiem Mittelzufluss. Bei Abspaltungen und Verkäufen komme es darauf an, ob Erlöse tatsächlich zum Schuldenabbau beitragen und ob Kosten im verbleibenden Unternehmen beherrschbar bleiben. Niedrige Bewertungsmultiplikatoren seien dabei nicht automatisch ein Kaufsignal: Sie könnten ebenso auf strukturelle Probleme hinweisen.

    Die BASF-Evonik-Konstellation gilt Parmantier als wichtiger möglicher Katalysator. Der Bericht verweist auf eine bestätigte unverbindliche Kontaktaufnahme und Sondierungsgespräche, betont jedoch, dass keine vereinbarte oder unterzeichnete Transaktion vorliege. Bedingungen, Finanzierung, Synergien, Zeitplan und Vollzug seien offen. Zu den Risiken für die Branche zählen ungünstige Energiekosten, neuer Exportdruck, schwache Cash-Generierung, verzögerte Abspaltungen und eine übermäßige Verschuldung bei Übernahmen. Beide Einschätzungen stützen Evonik damit teilweise auf Übernahmefantasie, nicht auf eine gesicherte operative Wende.



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    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 20,92EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.




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