Scout24 kauft weiter zurück – Hawk Ridge meldet 3,15 Prozent Beteiligung

Den größten Anteil machte der Handel auf Xetra aus: Dort kaufte Scout24 am 28. September 70.000 Aktien, am Folgetag 75.240 sowie am 30. September weitere 40.000. Hinzu kamen 10.327 Aktien am 1. Oktober und 10.000 am 2. Oktober. Über die Plattform CEUX wurden am 28. September zusätzlich 199 und am 29. September 26.045 Aktien erworben. Die gewichteten Durchschnittskurse bewegten sich je nach Handelstag und Handelsplatz zwischen 66,30 und 68,83 Euro.

Scout24 hat sein Aktienrückkaufprogramm in der letzten September- und ersten Oktoberwoche fortgesetzt. Zwischen dem 28. September und dem 2. Oktober 2026 erwarb der Berliner Betreiber von Immobilienportalen insgesamt 231.811 eigene Aktien. Die Käufe erfolgten über Börsen und ein multilaterales Handelssystem, ausgeführt durch ein von Scout24 beauftragtes Kreditinstitut.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Seit Beginn des Programms am 1. Juni summieren sich die Rückkäufe bis einschließlich 2. Oktober auf 2.649.898 Aktien. Scout24 hatte das Vorhaben am 31. Mai bekannt gemacht. Die Angaben zu den einzelnen Transaktionen veröffentlicht das Unternehmen auf seiner Investor-Relations-Website. Zu Umfang und Laufzeit des gesamten Programms enthält die aktuelle Mitteilung keine weiteren Angaben.

Unabhängig davon hat David G. Brown eine meldepflichtige Beteiligung an Scout24 offengelegt. Die Stimmrechtsschwelle wurde nach der Mitteilung am 4. September 2026 erreicht. Brown werden mittelbar 2.269.595 Stimmrechte zugerechnet, entsprechend 3,15 Prozent des Unternehmens. Direkt hält er laut Meldung keine Stimmrechte. Die Beteiligung entfällt auf den Hawk Ridge Master Fund, L.P.; die Zurechnung erfolgt über die aufgeführte Unternehmenskette von Hawk Ridge. Der Anteil liegt damit oberhalb der gesetzlichen Meldeschwelle von drei Prozent.

Finanzinstrumente, die zusätzliche Stimmrechte vermitteln könnten, weist Brown nicht aus. Sowohl Instrumente mit möglicher Aktienlieferung als auch solche mit Barausgleich sind in der Mitteilung mit null Prozent angegeben. Als Gesamtzahl nennt Scout24 72 Millionen Stimmrechte. Die Beteiligungsmeldung wurde am 6. Oktober über EQS verbreitet und bezieht sich auf eine Schwellenberührung Anfang September.

Die beiden Mitteilungen geben Auskunft über unterschiedliche Vorgänge: Der Rückkauf beschreibt die laufenden Aktivitäten des Unternehmens am Kapitalmarkt, während die Stimmrechtsmeldung die Beteiligung eines Investors dokumentiert. Aus den veröffentlichten Angaben allein lässt sich weder ein Zusammenhang zwischen den Käufen und Browns Beteiligung noch eine Aussage über die künftige Entwicklung der Scout24-Aktie ableiten. **Die Meldungen liefern damit vor allem Transparenz über die Kapitalmaßnahmen und die Aktionärsstruktur des Unternehmens.**

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 69,20EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

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