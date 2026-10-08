Bitcoin-Konten starten, Immobilien schwächeln: Koalition unter Reformdruck

### Unternehmen zwischen Bitcoin, Immobilien und Reformdruck

Bringin Technology hat eine Beta-Version seiner Euro-Geschäftskonten für Unternehmen gestartet. Der Dienst ist zunächst nur auf Einladung verfügbar und richtet sich an Firmen, die Bitcoin oder Stablecoins für Rücklagen und Zahlungsverkehr nutzen wollen. Über eine virtuelle IBAN im Unternehmensnamen sollen sie am SEPA-Verkehr teilnehmen können; zugleich lassen sich Zahlungen in Euro, Bitcoin, über Lightning oder in Stablecoins abwickeln. Laut Bringin bleiben die Unternehmen im Besitz ihrer Bitcoin: Private Schlüssel werden in einer hardwareisolierten Sicherheitsumgebung erzeugt, auf die der Anbieter nach eigenen Angaben keinen direkten Zugriff hat. Funktionen für Buchhaltung, Steuerberichte und automatisierte Abläufe sind ebenfalls vorgesehen. Die Infrastruktur basiert auf einer MiCA-zugelassenen Lösung von Lightspark Payments Europe. In der Beta nutzen sie 15 Firmen; verfügbar ist das Angebot in 30 europäischen Ländern.

Der deutsche Immobilien-Investmentmarkt bleibt schwach, zeigt aber eine höhere Zahl von Abschlüssen. Bis Ende September summierte sich das Transaktionsvolumen auf 23,1 Milliarden Euro – drei Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Wohnimmobilien waren mit 5,9 Milliarden Euro die größte Anlageklasse. Gewerbeimmobilien kamen auf 17,1 Milliarden Euro, darunter Büroobjekte mit 4,4 Milliarden, Logistik mit vier Milliarden und Einzelhandel mit 3,1 Milliarden Euro. Zugleich wurden mehr als 1.040 Transaktionen registriert, so viele wie seit 2022 nicht mehr. Höhere Finanzierungskosten und geopolitische Unsicherheit bremsen laut BNP Paribas Real Estate jedoch die Preisfindung. Ausländische Käufer stellten 49 Prozent des Marktes. Für das Gesamtjahr hält das Analysehaus ein Volumen von rund 32 Milliarden Euro für realistisch; eine ausgeprägte Jahresendrally erwartet es nicht.

Auch die Koalition aus Union und SPD steht unter Druck. Bei ihrem ersten Koalitionsausschuss seit drei Monaten wollen die Spitzen über den Zeitplan für das Reformpaket beraten. Streit besteht unter anderem über geplante Steuererhöhungen auf Tabak, Zuckergetränke und Plastik sowie über eine schärfere Besteuerung von Kryptowährungen. Die SPD drängt zudem auf Änderungen bei Pflege und Rente; die Union fordert eine rasche Vorlage der Rentenreform. Nach den Landtagswahlen belasten zusätzlich Konflikte über den Umgang mit der AfD und mögliche Regierungsbündnisse in Berlin das Verhältnis der Partner.

Die Swiss Prime Anlagestiftung öffnet ihre Schweizer Immobilien-Anlagegruppe für eine 15. Kapitalerhöhung. Das Zielvolumen beträgt 120 Millionen Franken; die Zeichnungsfrist läuft vom 2. bis 13. November 2026. Das Portfolio erreichte Ende Juni ein Vermögen von 4,59 Milliarden Franken. Im ersten Halbjahr erzielte es eine Anlagerendite von 2,12 Prozent. Das Kapital soll für weitere Immobilienkäufe, laufende Entwicklungsprojekte und eine höhere Wohnquote eingesetzt werden. Zugleich verlängerte die Stiftung den Vertrag mit Swiss Prime Site Solutions bis 2031. Ab 2027 gelten laut Mitteilung verbesserte Konditionen.

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 82.631USD auf CryptoCompare Index (08. Oktober 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.

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