ANTA wird größter PUMA-Aktionär – die Marke soll unabhängig bleiben

PUMA-Chef Arthur Höld wertete den Einstieg als Vertrauensbeweis in Strategie, Management und Zukunft des Sportartikelherstellers. Das Unternehmen wolle sich zu einer der drei führenden Sportmarken weltweit entwickeln und mit ANTA ausloten, wie sich die jeweiligen Stärken zum Vorteil von PUMA und seinen Aktionären nutzen ließen. ANTA-Chef Ding Shizhong bezeichnete PUMA als ikonische Marke mit langfristigem Potenzial und stellte Unterstützung für weiteres Wachstum in Aussicht. Zugleich solle erhalten bleiben, was die Marke unverwechselbar mache.

PUMA bekommt mit ANTA Sports einen neuen Großaktionär: Der chinesische Sportartikelkonzern hat die Übernahme des 29,06-prozentigen Anteils von Artémis abgeschlossen und ist damit größter Anteilseigner des Herzogenauracher Unternehmens. PUMA spricht von einem neuen Kapitel, betont zugleich aber, weiterhin unabhängig geführt zu werden. ANTA habe die Achtung der Markenautonomie, der Unternehmenskultur und der eigenständigen Unternehmensführung zugesichert.

Finanzielle Einzelheiten der Transaktion nannte die Mitteilung nicht. Auch Angaben zu einer möglichen Vertretung von ANTA in den PUMA-Gremien oder zu konkreten gemeinsamen Vorhaben machte das Unternehmen zunächst nicht. Der Einstieg verschafft ANTA jedoch eine bedeutende Position bei einer weltweit etablierten Sportmarke. Der Konzern ist bereits größter Aktionär von Amer Sports, zu dessen Marken unter anderem Arc’teryx, Salomon, Wilson und Atomic zählen. Zum eigenen Portfolio gehören unter anderem ANTA, FILA in China, Descente und Jack Wolfskin.

Für PUMA endet mit dem Verkauf die Zeit von Artémis als Großaktionär. Die Holdinggesellschaft der Familie Pinault hatte den Anteil zuvor gehalten. Höld dankte Artémis für die langjährige Unterstützung und den konstruktiven Austausch. Auch Aufsichtsratsvorsitzende Héloïse Temple-Boyer begrüßte ANTA und verwies auf dessen langfristiges Engagement und Erfahrung im Sportgeschäft.

Der neue Anteilseigner kommt in einer Phase, in der PUMA operativ auf eine schrittweise Erholung der Zusammenarbeit mit dem Handel setzt. Das Analysehaus Jefferies senkte am Dienstag das Kursziel für die PUMA-Aktie von 27,50 auf 23,50 Euro und beließ die Einstufung auf „Hold“. Die für den 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen dürften bestätigen, dass Großhandelspartner ihre Zusammenarbeit mit der Marke nur allmählich wieder ausweiten, schrieb Analyst James Grzinic. Der Einstieg von ANTA ändert damit zunächst nichts an den kurzfristigen Erwartungen des Analysehauses. Ob und wie sich die neuen Eigentümerverbindungen später im Geschäft niederschlagen, bleibt offen. PUMA vertreibt seine Produkte nach eigenen Angaben in mehr als 120 Ländern und beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 22,83EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

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