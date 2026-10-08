Delivery Hero: Alumni gründen 150 Start-ups im Wert von 7,5 Milliarden Euro

Die Berliner Zentrale steht im Mittelpunkt der ermittelten Wertschöpfung: Start-ups mit Sitz in Berlin vereinen demnach 4,9 Milliarden Euro Unternehmenswert auf sich. Rund 3.700 der weltweit geschaffenen Arbeitsplätze entfallen auf Deutschland. Die Alumni-Unternehmen haben insgesamt 4,4 Milliarden Euro Risikokapital eingeworben – mehr als die Gründungen ehemaliger Beschäftigter jeder anderen europäischen Gründerschmiede. Ihr gemeinsamer Wert hat sich seit 2020 vervierfacht.

Ehemalige Mitarbeiter von Delivery Hero und seinen europäischen Marken haben laut einer neuen Analyse der Datenplattform Dealroom.co insgesamt 150 Start-ups gegründet. Zusammen kommen die Unternehmen auf einen Wert von 7,5 Milliarden Euro und beschäftigen weltweit rund 11.000 Menschen. Damit sei das Alumni-Netzwerk die größte Start-up-Gründerschmiede Europas, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Analyse bezieht neben Delivery Hero sechs Marken mit europäischem Geschäft ein, darunter foodora und Glovo. Aus dem foodora-Alumni-Netzwerk gingen demnach 49 Start-ups hervor, deren kombinierter Wert 2,3 Milliarden Euro beträgt. Ehemalige Glovo-Mitarbeiter gründeten 35 Unternehmen mit einem Gesamtwert von 461 Millionen Euro.

Der Effekt beschränkt sich laut Dealroom nicht auf die erste Gründergeneration. Unternehmen, die von Delivery-Hero-Alumni aufgebaut wurden, entwickeln sich inzwischen selbst zu Talentschmieden. Rund 80 weitere Start-ups seien von Menschen gegründet worden, die zuvor bei solchen Unternehmen gearbeitet hätten. Genannt werden unter anderem Gorillas, Kaia Health und Zenjob.

Auch Kapital fließt zurück in das Ökosystem: Mehr als 30 ehemalige Beschäftigte wechselten in die Venture-Capital-Branche. Sie gründeten Investmentgesellschaften oder stiegen dort als Partner ein. Die mehr als 35 betreffenden Gesellschaften sammelten seit 2020 insgesamt 7,3 Milliarden Euro für neue Fonds ein und beteiligten sich an über 2.300 Finanzierungsrunden mit einem Gesamtvolumen von mehr als 79 Milliarden Euro. Start-ups aus dem Alumni-Netzwerk verzeichneten seit 2017 im Schnitt zwei Exits pro Jahr.

Die Zahlen beruhen auf einer von Dealroom im September 2026 zusammengestellten Auswertung. Als Alumni-Start-up gilt ein Unternehmen, wenn mindestens ein Gründer länger als fünf Monate bei Delivery Hero oder einer berücksichtigten Marke beschäftigt war und innerhalb von sechs Jahren nach dem Ausscheiden gründete. Das Unternehmen muss mindestens zwei Mitarbeiter haben. Die Ergebnisse belegen damit ein weitreichendes Netzwerk, sind aber an diese Auswahlkriterien gebunden.

Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg verweist auf die Bedeutung geeigneter politischer Rahmenbedingungen. Der Konzern fordert weniger regulatorische Komplexität, einen funktionierenden europäischen Binnenmarkt und weiterentwickelte Kapitalmärkte, damit Start-ups hier wachsen können.

Separat meldete Delivery Hero eine neue Gesamtzahl von 309.639.110 Stimmrechten. Die Änderung wurde am 6. Oktober wirksam.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 36,42EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

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