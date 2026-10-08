Kehrtwende vollendet

Besonders wichtig ist nun die Marke von 6.199 Punkten. Sie entspricht dem vorherigen Rekordhoch und bildet gleichzeitig die Nackenlinie der Formation. Sollte der Euro Stoxx 50 nachhaltig unter diesem Niveau auf Tagesschlussbasis fallen, könnte die Abwärtsbewegung schnell an Dynamik gewinnen. In diesem Fall wäre zunächst ein Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 6.092 Punkten zu erwarten. Darunter wartet eine weitere wichtige Unterstützung bei 6.073 Punkten.

Seit Mitte Juni hatte der Euro Stoxx 50 nach dem erfolgreichen Ausbruch über das vorherige Rekordhoch bei 6.199 Punkten zunächst ein neues Kaufsignal ausgelöst. Das daraus abgeleitete Kursziel lag bei 6.487 Punkten. Tatsächlich kletterte der Index anschließend sogar auf einen neuen Rekordstand von 6.576 Punkten. Danach setzte jedoch eine Abwärtsbewegung ein, in deren Verlauf sich die erwähnte Schulter-Kopf-Schulter-Formation entwickelte.

Aus technischer Sicht besteht anschließend weiteres Korrekturpotenzial. Als übergeordnetes Ziel bietet sich der seit 2022 bestehende Aufwärtstrend bei rund 6.000 Punkten an. Erst in diesem Bereich könnte die laufende Korrektur auf eine stärkere Unterstützung treffen. Eine überschießende Abwärtsbewegung wäre ebenfalls möglich und könnte den Euro Stoxx 50 sogar bis auf 5.901 Punkte führen. Von dort aus wäre anschließend eine technische Erholung denkbar.

Noch ist das negative Szenario allerdings nicht besiegelt. Um die Abwärtsbewegung abzuwenden, müssten die Käufer den Euro Stoxx 50 mindestens über 6.365 Punkte hieven. Gelingt das, könnten anschließend Kursziele bei 6.430 und 6.500 Punkten in den Fokus rücken. Diese Marken wären aus technischer Sicht dann auch für eine Positionierung auf der Käuferseite interessant.

Aktuell spricht das Chartbild allerdings eher für eine Fortsetzung der Korrektur. Nach der kräftigen Rallye der vergangenen Monate scheint der Euro Stoxx 50 zunächst anfällig für weitere Kursverluste.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 6.150 Punkte

Kursziele : 6.092 und 6.073 Punkte

Renditechance via DN5X01 : 18 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Tage

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Euro Stoxx 50 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU98GM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,76 - 6,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.514,727 Punkte Basiswert: Euro Stoxx 50 Index KO-Schwelle: 5.514,727 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.180,30 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,14 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN5X01 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,50 - 6,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.816,743 Punkte Basiswert: Euro Stoxx 50 Index KO-Schwelle: 6.816,743 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.180,30 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.073 Punkte Hebel: 9,46 Kurschance: + 18 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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