An Nackenlinie gescheitert

Die UBS geht dennoch davon aus, dass auch Unternehmen außerhalb des Technologiesektors vom KI-Boom profitieren können. Genannt werden unter anderem Caterpillar, Sika, Exide, Powell Industries, TOTO und CBRE. Allerdings müssen sich die Hyperscaler angesichts der hohen Investitionen teilweise bereits zu Zinssätzen im zweistelligen Bereich verschulden. Trotz der weiterhin hohen Ausgaben im Jahr 2027 könnten deshalb einige geplante Projekte gestrichen oder verschoben werden.

Gleichzeitig werden die steigenden Kapitalmarktzinsen zunehmend zum Problem für die großen Betreiber von Rechenzentren, die sogenannten Hyperscaler. Je teurer die Finanzierung wird, desto schwieriger dürfte es für einige Unternehmen werden, sämtliche geplanten Rechenzentren tatsächlich zu bauen.

Für Caterpillar wäre das ein erheblicher Belastungsfaktor. Sollte die Aktie unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 778,49 US-Dollar fallen, könnte dadurch das lange erwartete Verkaufssignal ausgelöst werden. In diesem Fall würden zunächst die Kursziele bei 664,04 und 623,89 US-Dollar in den Fokus rücken. Im Falle einer stärkeren Abwärtsbewegung wäre sogar ein Rückgang bis auf 592,59 US-Dollar möglich.

Ein solcher Kursrutsch würde zugleich die seit Mai dieses Jahres bestehende multiple Schulter-Kopf-Schulter-Formation bestätigen und ihr technisches Abwärtspotenzial freisetzen. Für Anleger auf der Verkäuferseite könnte sich damit eine entsprechende Einstiegsmöglichkeit ergeben.

Das negative Szenario wäre allerdings vom Tisch, wenn die Käufer die Caterpillar-Aktie wieder deutlich nach oben treiben können. Dafür müsste der Kurs mindestens über 940,70 US-Dollar steigen. Gelingt dieser Ausbruch, wäre anschließend ein erneuter Angriff auf die bisherigen Hochs möglich. In diesem Fall könnte sich weiteres Kurspotenzial bis auf 1.071 US-Dollar eröffnen.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 778,00 US-Dollar

Kursziele : 664,04, 623,89 und 592,59 US-Dollar

Renditechance via DN4DMU : 200 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Caterpillar Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9ZV1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,87 - 0,88 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 714,3437 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 714,3437 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 811,20 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,24 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN4DMU Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,89 - 0,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 909,7236 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 909,7236 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 811,20 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 592,59 US-Dollar Hebel: 8,04 Kurschance: + 200 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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