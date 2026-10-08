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    Monatsanalyse

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    freenet rutscht im Monatsvergleich – Einstieg prüfen?

    freenet bleibt angeschlagen, könnte im Oktober aber neue Chancen bieten.

    Monatsanalyse - freenet rutscht im Monatsvergleich – Einstieg prüfen?
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    freenet verlor im September kurzfristig an Momentum - der Oktober 2026 wird zeigen, ob Käufer zurückkehren.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    freenet zählt zu den kleineren Unternehmen am Markt und weist entsprechend höhere Schwankungsanfälligkeit auf.
    Die geringere Marktkapitalisierung eröffnet Chancen auf überdurchschnittliches Wachstum, geht jedoch mit erhöhtem Risiko einher.
    Small Caps wie freenet reagieren oft sensibler auf Nachrichten und Marktveränderungen.

    freenet ist der Branche Telekommunikation zuzuordnen, die als vergleichsweise defensiv gilt. Das Geschäftsmodell zeichnet sich durch stabile Nachfrage und geringere Konjunkturabhängigkeit aus. Gerade in unsicheren Marktphasen kann diese Branchenstruktur unterstützend wirken. Die Zugehörigkeit zum defensiven Segment sorgt für eine solide Grundlage im operativen Geschäft. Anleger verbinden mit Telekommunikation typischerweise Verlässlichkeit und planbare Entwicklung.

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    freenet wird aktuell mit einem KGV von 11,16 bewertet und damit vergleichsweise günstig gehandelt. Die Bewertung deutet darauf hin, dass der Markt die künftigen Erwartungen eher vorsichtig einpreist. Sollte die operative Entwicklung stabil bleiben, könnte sich daraus Bewertungsspielraum ergeben. Das niedrige KGV spricht für eine eher zurückhaltende Markterwartung. Aus Bewertungssicht wirkt die Aktie damit nicht überladen.

    freenet weist aktuell eine Dividendenrendite von +7,63 % auf und gehört damit zu den ausschüttungsstärkeren Werten. Eine so hohe Rendite rückt die Aktie klar in den Fokus von Income-Investoren. Gleichzeitig richtet sich der Blick stärker auf die Nachhaltigkeit dieser Ausschüttung. Der Markt beobachtet bei hohen Dividenden besonders genau die Ertrags- und Cashflow-Basis. Die Dividende ist hier ein zentrales Element der Investmentstory.

    ? wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen freenet-Kurs und mögliche Nachkaufchancen. Im Fokus stehen die für 2026 erwartete Ergebnisbelastung von rund 50 Mio. Euro aus dem Telefónica-Vertragsstreit, deren mögliche Dauer und Nachverhandlungen. Diskutiert wird das bereinigte EBITDA-Ziel von 620 Mio. Euro für 2028 trotz Belastungen. Vom noch genehmigungspflichtigen Ceconomy-Verkauf werden rund 150 Mio. Euro Liquidität und ein Gewinnbeitrag erwartet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber freenet eingestellt.

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    freenet

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    freenet Aktie im Oktober 2026 ein Kauf?

    freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

    Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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