Silberpreis stürzt ab -1,52 % auf 59,28 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 48,18634USD. Heute, bei 59,28USD, wäre daraus ein Vermögen von 12.301,8USD geworden – ein Plus von +23,02 %.

Silber bricht kräftig ein:auf 59,28. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Silberpreisrückgang auf unter 60 US-Dollar und laut Beiträgen rund 55 % Verlust vom Hoch. Diskutiert werden weitere Rückgänge bis unter 20 Dollar, eine mögliche charttechnische Unterstützung bei 41 Dollar und ein Jahresendkurs von 40 plus X. Dem stehen gestaffelte Nachkäufe, besonders unter 50 Dollar, und langfristiges Halten gegenüber. Hohe US-Schulden und steigende Anleiherenditen werden als Argumente für physisches Silber angeführt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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