Bundesanleihen erholen sich – doch Inflationssorgen halten Märkte in Atem

Im Mittelpunkt der Anleger standen die Aussichten für Inflation und Geldpolitik. Hohe Energiepreise gelten als wichtiger Treiber der Teuerung und können den Spielraum der Notenbanken einschränken. Die Helaba erwartete für den US-Dienstleistungssektor einen möglichen leichten Rückgang des ISM-Index. Ein Wert um 55 Punkte läge jedoch weiter deutlich im Wachstumsbereich und würde das Bild einer insgesamt robusten US-Wirtschaft kaum verändern. Entsprechend sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass die US-Notenbank ihren Kampf gegen die erhöhte Inflation beendet: Weitere Zinserhöhungen blieben eine zentrale Erwartung am Markt. Auch Stimmungsindikatoren aus der Eurozone und Daten aus Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien standen auf der Agenda. Beim Sentix-Investorenvertrauen rechneten die Helaba-Analysten angesichts der unruhigen Märkte und des hohen Ölpreises mit einer deutlichen Eintrübung.

Deutsche Staatsanleihen haben sich nach einem kräftigen Renditeanstieg zeitweise erholt, blieben aber schwankungsanfällig. Zu Wochenbeginn legte der richtungweisende Euro-Bund-Future zunächst um 0,3 Prozent auf 121,38 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank auf 3,42 Prozent. Zuvor hatte sie mit 3,653 Prozent den höchsten Stand seit 2009 erreicht. Inflationsängste, verstärkt durch die weiterhin hohen Ölpreise und steigende Renditen weltweit, hatten den Markt belastet. Danach setzte eine Gegenbewegung ein. Ein etwas schwächer als erwartet ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht dämpfte die Sorgen leicht, beseitigte sie aber nicht. Im weiteren Verlauf wechselten Erholungsphasen und Rückschläge: Der Bund-Future gab zwischenzeitlich nach, bevor die Kurse erneut anzogen.

Neben den Inflationsrisiken rückten die Unterschiede zwischen den europäischen Staatsanleihemärkten in den Fokus. Besonders Frankreich stand unter Beobachtung. Sorgen über die hohe Staatsverschuldung und politische Unsicherheit hatten die Rendite zehnjähriger französischer Anleihen zeitweise auf fast fünf Prozent getrieben. Damit weitete sich der Abstand zu deutschen Bundesanleihen aus; Marktteilnehmer fürchteten zudem, dass die französischen Spannungen auf andere Länder übergreifen könnten. Ein Haushaltsvorschlag der Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, das Defizit bis 2032 unter drei Prozent der Wirtschaftsleistung zu senken, sorgte zwischenzeitlich für Entspannung. Die französische Zehnjahresrendite fiel daraufhin auf etwa 4,75 bis 4,77 Prozent.

Auch Spanien geriet unter Druck. Nach dem Scheitern von Maßnahmen gegen die Wohnungsnot kündigte Ministerpräsident Pedro Sánchez Neuwahlen für den 29. November an. Seine Minderheitsregierung verfügt nicht mehr über eine parlamentarische Mehrheit. Umfragen deuteten auf mögliche Zugewinne für die konservative Volkspartei und Vox hin. Die Rendite spanischer Zehnjahresanleihen stieg auf 4,12 Prozent.

Schwache deutsche Industriedaten bewegten den Rentenmarkt dagegen kaum. Der Auftragseingang brach im August überraschend stark ein, vor allem wegen fehlender Großaufträge, unter anderem aus dem Verteidigungsbereich. Nach Einschätzung von Union Investment ändert dies wenig am längerfristigen Bild: Seit Herbst 2025 habe sich die Auftragslage der Industrie verbessert.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 120,8EUR auf L&S Exchange (08. Oktober 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.

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