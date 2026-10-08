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    Rekord reicht Anlegern nicht

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    Samsung: 782 % mehr Gewinn erwartet – und die Aktie fällt trotzdem!

    Samsung prognostiziert 80,2 Milliarden US-Dollar operativen Quartalsgewinn. Doch die Aktie fällt. Die Messlatte im KI-Boom liegt offenbar höher. Was hinter der Kursreaktion steckt und warum Speicherchips gefragt bleiben.

    Rekord reicht Anlegern nicht - Samsung: 782 % mehr Gewinn erwartet – und die Aktie fällt trotzdem!
    Foto: YNA - dpa

    Rekordprognose – und trotzdem Kursverluste: Für das dritte Quartal erwartet Samsung erstmals einen operativen Gewinn von mehr als 100 Billionen Won. Doch die Aktie gab am Donnerstagmorgen um 1,2 Prozent nach. Die Messlatte im KI-Boom liegt offenbar noch höher.

    Laut CNBC rechnet Samsung vorläufigen Angaben zufolge mit einem operativen Gewinn von 107,4 Billionen Won (umgerechnet 80,2 Milliarden US-Dollar). Das wäre ein Plus von 782 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz soll rund 195 Billionen Won erreichen und damit um knapp 127 Prozent steigen.

    Warum genügt selbst das nicht? Josh Gilbert, Chefanalyst für die Asien-Pazifik-Region bei eToro, verweist auf die enormen Erwartungen an Speicherchip-Hersteller. Samsung habe trotz des Rekords die Erwartungen verfehlt. Die Kursreaktion zeige, wie anspruchsvoll Anleger bei Unternehmen geworden seien, die vom KI-Boom profitieren.

    Am Wachstumstreiber ändere das jedoch wenig, betont Gilbert. KI-Investitionen treiben die Nachfrage nach Speicherchips, während das Angebot knapp bleibt. KI-Agenten könnten deutlich mehr Speicher benötigen als ein Chatbot, der nur eine Frage beantwortet. Mehrjährige Lieferverträge verschaffen Samsung zudem einen besseren Überblick über die künftige Nachfrage.

    Bereits im zweiten Quartal hatte der Konzern mit 171,5 Billionen Won Umsatz und 89,5 Billionen Won operativem Gewinn neue Bestmarken erreicht. Treiber war das Speichergeschäft.

    Im September kündigte Samsung eine strategische Partnerschaft mit dem französischen KI-Start-up Mistral AI an. Dessen Modelle sollen im Halbleitergeschäft eingesetzt werden.

    Die vollständigen Quartalszahlen mit den Ergebnissen der einzelnen Sparten sollen später im Oktober folgen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 3.310EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 08:31 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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