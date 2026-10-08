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    HMS Bergbau steigert Umsatz um 74 Prozent – Minen sollen H2 beflügeln

    ### HMS Bergbau wächst kräftig – Minen sollen Ergebnis im zweiten Halbjahr stärken

    Die HMS Bergbau AG hat ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2026 deutlich gesteigert. Wie aus dem finalen Halbjahresbericht hervorgeht, legten die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 74 Prozent auf rund 1,1 Milliarden Euro zu. Zugleich erhöhte sich das ausgewiesene EBITDA von 8,4 auf 22,5 Millionen Euro. Darin enthalten ist allerdings ein positiver, nicht zahlungswirksamer Sondereffekt von 8,4 Millionen Euro aus der erstmaligen Konsolidierung des südafrikanischen Bergbauunternehmens Hoshoza Resources.

    Bereinigt um diesen Effekt belief sich das operative EBITDA auf 14,1 Millionen Euro – ein Plus von rund 68 Prozent. Die operative EBITDA-Marge blieb mit etwa 1,3 Prozent weitgehend stabil und lag damit leicht unter der Erwartung des Analysehauses Montega. Das starke Umsatzwachstum führen Unternehmen und Analysten vor allem auf das ausgeweitete Geschäft mit Flüssigbrenn- und Schmierstoffen sowie die positive Entwicklung im klassischen Handel mit Massenschüttgütern zurück. Im März und April habe HMS nach eigenen Angaben bei den bewegten Tonnagen neue Monatsrekorde erzielt.

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    Für die zweite Jahreshälfte rückt der Produktionshochlauf eigener Minen in Botswana und Südafrika in den Mittelpunkt. Er soll das Ergebnisprofil des Rohstoffhändlers strukturell verbessern, dürfte sich aber erst schrittweise in den Zahlen niederschlagen. Montega rechnet für H2 mit rund 16 Millionen Euro EBITDA aus dem Handelsgeschäft und zusätzlich etwa sieben Millionen Euro aus der Eigenproduktion. Auch weitere positive Bewertungseffekte aus der Konsolidierung von Hoshoza könnten das ausgewiesene Ergebnis erhöhen. Diese Effekte wären jedoch nicht zahlungswirksam.

    HMS hält an seiner Umsatzprognose von zwei Milliarden Euro für 2026 fest. Dafür wären im zweiten Halbjahr rund 881 Millionen Euro erforderlich. Montega bewertet diese Vorgabe angesichts hoher Kohlepreise und zusätzlicher Finanzierungsmöglichkeiten als konservativ und bestätigt die eigene Umsatzschätzung von 2,143 Milliarden Euro. Im Juli hatte HMS seine Anleihe um 25 Millionen Euro aufgestockt. Das zusätzliche Kapital kann nach Einschätzung der Analysten eine weitere Ausweitung des Handelsgeschäfts ermöglichen.

    Montega bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Aktie und nennt ein Kursziel von 89 Euro auf Sicht von zwölf Monaten. Die Einschätzung stützt sich vor allem auf die erwartete Ergebnisbeschleunigung im zweiten Halbjahr und die Beiträge der neuen Minen. Zugleich bleibt die niedrige operative Marge ein wichtiger Punkt: Das starke Umsatzwachstum schlägt bislang nur begrenzt auf die Profitabilität durch. Am 8. Oktober will der Vorstand die Halbjahreszahlen in einem Webcast erläutern. Die Analystenprognosen sind Einschätzungen von Montega und keine Anlageberatung.



    HMS Bergbau

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    ISIN:DE0006061104WKN:606110
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    Die HMS Bergbau Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 37,10EUR auf Tradegate (07. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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