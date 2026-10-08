FMC-Chefin geht überraschend – Aktie verliert fast sieben Prozent

Korangy war seit 2023 Mitglied des FMC-Aufsichtsrats, legte sein Mandat nun aber nieder. Zuletzt stand er an der Spitze des US-Unternehmens BVI Medical, das chirurgische Produkte herstellt. Aufsichtsratschef Michael Sen erklärte, die Ziele des mehrjährigen Transformationsprogramms seien weitgehend erreicht. Für die nächste Wachstumsphase brauche FMC ein anderes Führungsprofil. Eine nähere Erläuterung, welche strategischen Schwerpunkte Korangy setzen soll, gab der Konzern zunächst nicht.

Fresenius Medical Care (FMC) stellt seine Führung neu auf: Vorstandschefin Helen Giza verlässt den Dialysekonzern zum Ablauf des 11. Oktober. Ihr Nachfolger wird Shervin J. Korangy, der den Vorstandsvorsitz am 12. Oktober übernimmt. Der Aufsichtsrat bestellte den 51-Jährigen einstimmig. Gründe für den überraschenden Wechsel nannte das Unternehmen nicht. Giza ist 58 Jahre alt und leitete FMC seit vier Jahren. Zuvor war sie drei Jahre Finanzvorständin.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

FMC arbeitet seit mehr als drei Jahren an einem umfangreichen Spar- und Umbauprogramm. Bis 2027 sollen Stellenabbau, Klinikschließungen und Teilverkäufe insgesamt 1,2 Milliarden Euro an Einsparungen bringen. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben knapp 110.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit dem Führungswechsel folgt damit eine neue Phase für den Konzern, der seine Kosten senken und zugleich wieder Wachstum erzielen muss.

An der Börse kam die Nachricht zunächst schlecht an: Die im Dax notierte FMC-Aktie schloss am Mittwoch nahezu sieben Prozent im Minus. Anlegerkommentaren zufolge war es im Vorfeld der angekündigten Meldung zu einer Handelsunterbrechung in den USA gekommen; in Deutschland wurde währenddessen zunächst gekauft. Nach Bekanntwerden der Personalie habe der Kurs jedoch wieder nachgegeben. Eine solche Deutung ist nicht vom Unternehmen bestätigt.

Auch JPMorgan reagierte zurückhaltend. Die US-Bank beließ ihre Einstufung für FMC auf „Underweight“ und das Kursziel bei 32,30 Euro. Analyst David Adlington bezeichnete sowohl den Wechsel als auch dessen Zeitpunkt als überraschend. FMC habe gerade ein Quartal hinter sich, das als schwierig eingeschätzt worden sei. Zudem hätten optimistische Anleger darauf gesetzt, dass Giza das Potenzial der Einführung der High-Volume-Hämodiafiltration in den USA stärker herausstellen könnte. Nach Adlingtons Einschätzung ist dies nun weniger wahrscheinlich. Der Führungswechsel erhöht damit die Unsicherheit darüber, wie FMC seine Wachstumsaussichten und die nächste Unternehmensphase vermitteln wird.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 37,49EUR auf Tradegate (08. Oktober 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.

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